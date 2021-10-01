Дети стали старше: трейлер третьего сезона сериала «Трудные подростки»

В сети появился первый трейлер третьего сезона молодёжного сериала more.tv «Трудные подростки
». Первые два сезона проекта набрали более 100 млн просмотров.
«Трудные подростки» — история популярного футболиста Антона Ковалева, который от безысходности соглашается тренировать команду трудных подростков. За два сезона он сближается со своими подопечными и, несмотря на их проделки, испытывает к ним симпатию и чувствует за них ответственность. Новые серии — новые проблемы. В центре помощи трудным подросткам грядут перестановки, а к Ковалеву поступает воспитанница по имени Влада. С ней героя связывает общий секрет, о котором никто не должен узнать.
«В новом сезоне мы сместили вектор внимания: проблемы и вызовы, с которыми столкнутся персонажи в новых сериях, более взрослые
, — сообщил режиссёр сериала Рустам Ильясов
. — Наша главная задача — показать героев объемным, настоящими и без ярлыков
».
Главные роли в третьем сезоне сыграли Никита Волков
, Анастасия Красовская
, Анастасия Крылова
, Глеб Калюжный
, Александр Лыков
, Виталий Андреев
, Алена Швиденкова
, Мила Ершова
, Святослав Рогожан
, Владимир Гарцунов
, Тимофей Елецкий
, Вильма Кутавичюте
, Сергей Новосад
, Виктория Буцких
и Екатерина Молоховская
.
Премьера сериала «Трудные подростки-3
» состоится 7 октября на платформе more.tv.
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