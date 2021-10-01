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Дети стали старше: трейлер третьего сезона сериала «Трудные подростки»

1 октября
2021 год

Новости кино >>
1 октября 2021
В сети появился первый трейлер третьего сезона молодёжного сериала more.tv «Трудные подростки». Первые два сезона проекта набрали более 100 млн просмотров.


«Трудные подростки» — история популярного футболиста Антона Ковалева, который от безысходности соглашается тренировать команду трудных подростков. За два сезона он сближается со своими подопечными и, несмотря на их проделки, испытывает к ним симпатию и чувствует за них ответственность. Новые серии — новые проблемы. В центре помощи трудным подросткам грядут перестановки, а к Ковалеву поступает воспитанница по имени Влада. С ней героя связывает общий секрет, о котором никто не должен узнать.

Дети стали старше: трейлер третьего сезона сериала «Трудные подростки»

«В новом сезоне мы сместили вектор внимания: проблемы и вызовы, с которыми столкнутся персонажи в новых сериях, более взрослые, — сообщил режиссёр сериала Рустам Ильясов. — Наша главная задача — показать героев объемным, настоящими и без ярлыков».

Главные роли в третьем сезоне сыграли Никита Волков, Анастасия Красовская, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный, Александр Лыков, Виталий Андреев, Алена Швиденкова, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Владимир Гарцунов, Тимофей Елецкий, Вильма Кутавичюте, Сергей Новосад, Виктория Буцких и Екатерина Молоховская.

Премьера сериала «Трудные подростки-3» состоится 7 октября на платформе more.tv.
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Трудные подростки-3

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Дети стали старше: трейлер третьего сезона сериала «Трудные подростки» фотографии
Дети стали старше: трейлер третьего сезона сериала «Трудные подростки» фотографии
Дети стали старше: трейлер третьего сезона сериала «Трудные подростки» фотографии
Дети стали старше: трейлер третьего сезона сериала «Трудные подростки» фотографии
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