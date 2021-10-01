Дети стали старше: трейлер третьего сезона сериала «Трудные подростки»

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1 октября

«Орел и решка» с Александрой Бортич и нечисть в Чертанове: КиноПоиск представил премьеры сезона

Также в числе новинок — режиссерский проект Евгения Стычкина «Нулевой пациент» о первой вспышке ВИЧ в Советском Союзе