Братья Андреасян снимут сериал про жертву «скопинского маньяка»

Братья Гевонд
и Сарик Андреасян
снимут сериал про жертву «скопинского маньяка». Их продюсерская компания приобрела права на экранизацию книги «Исповедь узницы подземелья» Екатерины Мартыновой, которая провела 1312 дней в плену у сексуального маньяка Виктора Мохова, сообщает пресс-служба проекта.
По словам создателей, это будет не история маньяка, а рассказ о девочке, которая прошла через ад, не сдалась и назло всему стала счастливым и самодостаточным человеком. Сериал получил рабочее название «Несломленная».
Предполагается, что режиссерское кресло может занять Сарик Андреасян, пока прикрепленный проекту как продюсер. Он отметил, что Екатерина лично обратилась к нему с просьбой экранизировать ее историю.
Работа над «Несломленной» начнется в следующем году.
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