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Оливия Колман и Роуэн Аткинсон снимутся в фильме «Вилли Вонка»

1 октября
2021 год

Новости кино >>
1 октября 2021
Оливия Колман, получившая «Оскар» за роль королевы Анны в «Фаворитке», и звезда сериала «Мистер Бин» Роуэн Аткинсон присоединись к актерскому ансамблю мюзикла «Вилли Вонка», сообщает Deadline.

Оливия Колман и Роуэн Аткинсон снимутся в фильме «Вилли Вонка»
фото: hollywoodreporter.com

Партнерами по съемочной площадке для них станут Салли Хокинс, исполнившая главную роль в картине Гильермо дель Торо «Форма воды», Джим Картер, известный по работе в сериале «Аббатство Даунтон», и снимавшиеся в фильмах о медвежонке Паддингтоне Саймон Фарнэби и Кобна Холдбрук-Смит. Заглавную роль в мюзикле исполнит Тимоти Шаламе.

«Вилли Вонка» станет приквелом к экранизациям детской книги Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». В Warner Brothers описывают проект как красочное исследование «мифических истоков» героя до того, как он стал известным изобретателем и шоколатье.

Снимет фильм британский режиссер Пол Кинг, художником по костюмам станет его коллега по «Приключениям Паддингтона» Линди Хемминг. Художником-постановщиком назначен Нэйтан Краули, известный по «Дюнкерку» и «Доводу» Кристофера Нолана. Над саундтреком работает фронтмен группы The Divine Comedy Нил Хэннон.

Планируется, что фильм выйдет в прокат в марте 2023 года.

Валерия Цыганова
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