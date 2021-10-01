Оливия Колман и Роуэн Аткинсон снимутся в фильме «Вилли Вонка»

«Вилли Вонка» станет приквелом к экранизациям детской книги Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». В Warner Brothers описывают проект как красочное исследование «мифических истоков» героя до того, как он стал известным изобретателем и шоколатье.
Снимет фильм британский режиссер Пол Кинг, художником по костюмам станет его коллега по «Приключениям Паддингтона» Линди Хемминг. Художником-постановщиком назначен Нэйтан Краули, известный по «Дюнкерку» и «Доводу» Кристофера Нолана. Над саундтреком работает фронтмен группы The Divine Comedy Нил Хэннон.
Планируется, что фильм выйдет в прокат в марте 2023 года.
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