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Фестиваль американского кино AMFEST откроется 7 октября фильмом «Жокей»

1 октября
2021 год

Новости кино >>
1 октября 2021
16-й Фестиваль американского кино AMFEST стартует 7 октября в Москве. Смотр откроет фильм «Жокей» Клинта Бентли, который будет представлен в киноцентре «Октябрь». Об этом сообщает пресс-служба арт-объединения CoolConnections, выступающего организатором мероприятия совместно с Посольством США.

Фестиваль американского кино AMFEST откроется 7 октября фильмом «Жокей»
фото: Пресс-служба AMFEST

С 22 по 31 октября фестиваль также состоится в 22 городах России. В их числе Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград, Нижний Новгород, Сочи, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь и другие. В этом году AMFEST пройдет в гибридном формате: в кинотеатрах и онлайн на платформе COOL PLAY.

Организаторы объявили часть программы, куда вошли короткометражка «Комната писем» с Оскаром Айзеком в роли тюремного охранника, роуд-муви «Лебединая песнь», драма «Сигнал бедствия» о женщинах на вечной потусторонней войне, фэнтези-комедия «Земляничный особняк» и картина «Нам всем конец», героиня которой идет на вечеринку в компании своего метафизического двойника.

Зрителям также представят коллекцию коротких работ «Год вечной бури», снятых режиссерами со всего света в условиях изоляции, ромком «Языковые уроки», хоррор «Долина чудес» и молодежную комедию «Драмарама» про любовь и самоопределение в 1990-е.

Полная программа позднее появится на сайте смотра.
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Фестиваль американского кино AMFEST откроется 7 октября фильмом «Жокей» фотографии
Фестиваль американского кино AMFEST откроется 7 октября фильмом «Жокей» фотографии
Фестиваль американского кино AMFEST откроется 7 октября фильмом «Жокей» фотографии
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