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Революционная видеоигра легендарного Ю Судзуки получит аниме-адаптацию

10 октября
2021 год

Новости кино >>
10 октября 2021
Аниме-сериал «Шенму» по мотивам одноименной трилогии от компании Sega обзавелся трейлером и постером. Релиз намечен на 2022 год.



Оригинальная видеоигровая трилогия рассказывала о юноше Рё Хадзуки, поклявшемся отомстить за убийство отца. На пути возмездия Рё находит новых друзей, встречает могущественных противников и сталкивается со сверхъестественными силами.

Режиссером сериала стал Тикара Сакурай, ранее работавший над «Вторжением Кальмарки», «Волшебницей Рурумо», «Кулинарными поединками» и вторым сезоном «Ванпанчмена». В качестве исполнительного продюсера выступил лично Ю Судзуки — один из революционеров видеоигровой индустрии и ветеран Sega. Во многом, именно игры Судзуки Hang-On, Space Harrier и OutRun обеспечили доминирование Sega в аркадных залах США и Японии в 1980-х. Shenmue, вышедшая в 1999 году, помогла популяризировать игры в открытом мире и механику QTE.

Революционная видеоигра легендарного Ю Судзуки получит аниме-адаптацию

Всего вышло три части Shenmue. Последняя увидела свет в 2019 году — через 18 лет после релиза второй: деньги на разработку триквела собирались, в том числе, с помощью краудфандинг-компании. Низкие продажи Shenmue 3 фактически поставили крест на потенциальном продолжении, лишив историю Рё Хадзуки финала.
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Революционная видеоигра легендарного Ю Судзуки получит аниме-адаптацию фотографии
Революционная видеоигра легендарного Ю Судзуки получит аниме-адаптацию фотографии
Революционная видеоигра легендарного Ю Судзуки получит аниме-адаптацию фотографии
Революционная видеоигра легендарного Ю Судзуки получит аниме-адаптацию фотографии
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