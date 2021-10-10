Концерты рок-групп Muse, Linkin Park и Rammstein покажут в кино

Концерты рок-групп Muse, Rammstein, Metallica и U2 покажут в кинотеатрах по всей стране с 14 октября. О запуске проекта «Максимальный уикэнд» сообщила пресс-служба радио MAXIMUM, которому в этом году исполняется 30 лет.Первым в кино представят концерт Road to Revolution группы Linkin Park, где коллектив выступал в оригинальном составе с. Сеансы пройдут более, чем в 300 кинотеатрах.Сейчас к проекту присоединилось около 100 городов — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Мурманск, Курск, Краснодар, Воронеж, Владивосток, Саратов и другие. «Максимальный уикэнд» реализуется радио MAXIMUM совместно с прокатчиком LoonaFilm.