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Концерты рок-групп Muse, Linkin Park и Rammstein покажут в кино

10 октября
2021 год

Новости кино >>
10 октября 2021
Концерты рок-групп Muse, Rammstein, Metallica и U2 покажут в кинотеатрах по всей стране с 14 октября. О запуске проекта «Максимальный уикэнд» сообщила пресс-служба радио MAXIMUM, которому в этом году исполняется 30 лет.

Концерты рок-групп Muse, Linkin Park и Rammstein покажут в кино

Первым в кино представят концерт Road to Revolution группы Linkin Park, где коллектив выступал в оригинальном составе с Честером Беннингтоном. Сеансы пройдут более, чем в 300 кинотеатрах.

Сейчас к проекту присоединилось около 100 городов — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Мурманск, Курск, Краснодар, Воронеж, Владивосток, Саратов и другие. «Максимальный уикэнд» реализуется радио MAXIMUM совместно с прокатчиком LoonaFilm.
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