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Ведьма Агата из сериала «Ванда/Вижн» получит сольное шоу

10 октября
2021 год

Новости кино >>
10 октября 2021
В разработку запущен спин-офф сериала «Ванда/Вижн», посвященный ведьме Агате Харкнесс в исполнении Кэтрин Хан, сообщает Variety.

Ведьма Агата из сериала «Ванда/Вижн» получит сольное шоу

Подробности о сюжете проекта пока держатся в секрете, однако по жанру это будет черная комедия. Ее производством займутся Disney+ и студия Marvel. В качестве сценариста и исполнительного продюсера выступит Жаклин Шеффер, работавшая над оригинальным сериалом, а также «Черной вдовой».

В первых эпизодах «Ванда/Вижн» Агата прикидывается любопытной соседкой главных героев, однако позже выясняется, что она могущественная ведьма. В финале Ванда заманивает ее в ловушку и оставляет в образе той самой соседки.
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