Ведьма Агата из сериала «Ванда/Вижн» получит сольное шоу

В разработку запущен спин-офф сериала «Ванда/Вижн
», посвященный ведьме Агате Харкнесс в исполнении Кэтрин Хан
, сообщает Variety
.
Подробности о сюжете проекта пока держатся в секрете, однако по жанру это будет черная комедия. Ее производством займутся Disney+ и студия Marvel. В качестве сценариста и исполнительного продюсера выступит Жаклин Шеффер
, работавшая над оригинальным сериалом, а также «Черной вдовой
».
В первых эпизодах «Ванда/Вижн» Агата прикидывается любопытной соседкой главных героев, однако позже выясняется, что она могущественная ведьма. В финале Ванда заманивает ее в ловушку и оставляет в образе той самой соседки.
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