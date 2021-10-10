Дети отправляются в космическое путешествие в трейлере мультфильма «Лунные приключения»

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер семейного анимационного фильма «Лунные приключения
» режиссёра Али Самади Ахади
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Пока взрослые только мечтают покорять космос, дети уже вовсю странствуют среди звезд! Чтобы спасти свою младшую сестру, Питеру придется отправиться в путешествие на Луну! Вместе с новыми друзьями он пустится в странствие по Млечному Пути, увидит загадочные чужие миры, повстречается с их обитателями, сразится с гигантскими Духами природы и главным злодеем — Лунным человеком. Таким приключениям позавидует каждый, но сможет ли юный герой вместе с сестрой вовремя вернуться на Землю?
В озвучивании мультфильма приняли участие Стефан Бенсон
, Давид Дария
, Лилиан Гартнер
, Стефко Ханушевски
, Прошат Мадани
, Каролине Шрайбер
, Петер Симонишек
и другие.
В российский прокат «Лунные приключения
» выйдут 11 ноября.
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