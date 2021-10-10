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Дети отправляются в космическое путешествие в трейлере мультфильма «Лунные приключения»

10 октября
2021 год

Новости кино >>
10 октября 2021
Кино-Театр.Ру представляет трейлер семейного анимационного фильма «Лунные приключения» режиссёра Али Самади Ахади.


Пока взрослые только мечтают покорять космос, дети уже вовсю странствуют среди звезд! Чтобы спасти свою младшую сестру, Питеру придется отправиться в путешествие на Луну! Вместе с новыми друзьями он пустится в странствие по Млечному Пути, увидит загадочные чужие миры, повстречается с их обитателями, сразится с гигантскими Духами природы и главным злодеем — Лунным человеком. Таким приключениям позавидует каждый, но сможет ли юный герой вместе с сестрой вовремя вернуться на Землю?

Дети отправляются в космическое путешествие в трейлере мультфильма «Лунные приключения»

В озвучивании мультфильма приняли участие Стефан Бенсон, Давид Дария, Лилиан Гартнер, Стефко Ханушевски, Прошат Мадани, Каролине Шрайбер, Петер Симонишек и другие.

В российский прокат «Лунные приключения» выйдут 11 ноября.
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Дети отправляются в космическое путешествие в трейлере мультфильма «Лунные приключения» фотографии
Дети отправляются в космическое путешествие в трейлере мультфильма «Лунные приключения» фотографии
Дети отправляются в космическое путешествие в трейлере мультфильма «Лунные приключения» фотографии
Дети отправляются в космическое путешествие в трейлере мультфильма «Лунные приключения» фотографии
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