Клер Фой снимется в сериале о руководителях Facebook

фото: thetimes.co.uk

Британская актриса Клер Фой , наиболее известная по роли королевы Елизаветы II в сериале « Корона », сыграет операционного директора Facebook Шерил Сэндберг в сериале «» (Doomsday Machine), сообщает Deadline В основу сюжета ляжет книга «Внутри Facebook. Голая правда» журналисток Ширы Френкель и Сесилии Кэнг, а также их репортажи для The New York Times и материалы Эндрю Маранца из The New Yorker.Сериал расскажет, как Марк Цукерберг и Шерил Сэндберг создали самую влиятельную компанию, которая обеспечивала общение людей по всему миру и вместе с тем превратилась в канал дезинформации и инструмент политической пропаганды.О проекте было объявлено сразу же после выступления бывшего менеджера Facebook Фрэнсис Хауген на специальных слушаниях в Сенате США. Она обвинила компанию в нанесении вреда обществу и ослаблении демократии.