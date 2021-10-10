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Клер Фой снимется в сериале о руководителях Facebook

10 октября
2021 год

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10 октября 2021
Британская актриса Клер Фой, наиболее известная по роли королевы Елизаветы II в сериале «Корона», сыграет операционного директора Facebook Шерил Сэндберг в сериале «Машина судного дня» (Doomsday Machine), сообщает Deadline.

Клер Фой снимется в сериале о руководителях Facebook
фото: thetimes.co.uk

В основу сюжета ляжет книга «Внутри Facebook. Голая правда» журналисток Ширы Френкель и Сесилии Кэнг, а также их репортажи для The New York Times и материалы Эндрю Маранца из The New Yorker.

Сериал расскажет, как Марк Цукерберг и Шерил Сэндберг создали самую влиятельную компанию, которая обеспечивала общение людей по всему миру и вместе с тем превратилась в канал дезинформации и инструмент политической пропаганды.

О проекте было объявлено сразу же после выступления бывшего менеджера Facebook Фрэнсис Хауген на специальных слушаниях в Сенате США. Она обвинила компанию в нанесении вреда обществу и ослаблении демократии.
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