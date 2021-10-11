Путешествие на Запад продолжается: вышел трейлер 21-го аниме во вселенной «Драконий жемчуг»

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Клер Фой снимется в сериале о руководителях Facebook

В прокате с 11 ноября

Дети отправляются в космическое путешествие в трейлере мультфильма «Лунные приключения»

10 октября

Концерты рок-групп Muse, Linkin Park и Rammstein покажут в кино

С 14 октября сеансы пройдут более, чем в ста городах России