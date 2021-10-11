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Путешествие на Запад продолжается: вышел трейлер 21-го аниме во вселенной «Драконий жемчуг»

11 октября
2021 год

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11 октября 2021
На прошедшем нью-йоркском Comic-Con показали свежий тизер-трейлер грядущего аниме «Драконий жемчуг супер: Супергерой».



В настоящий момент детали сюжета не уточняются. В тизере фанаты смогли оценить, как будут выглядеть их любимые персонажи — Гоку, Пан, Вегета, Пикколо, Бульма, Криллин, Денде и Броли. Если верить показанным кадрам, аниме будет полностью трехмерным, а события развернутся до Саги мирного времени. Мировая премьера состоится в 2022 году.

Оригинальная манга Акиры Ториямы «Драконий жемчуг» — переосмысление классического китайского романа «Путешествие на Запад» — о приключениях легендарного национального трикстера Сунь Укуна (у Ториямы трансформировавшегося в Сон Гоку). «Драконий жемчуг» — одна из самых популярных сёнэн-франшиз в мире: продажи этой подростковой манги во всем мире составляют около 280 миллионов экземпляров, доходы от мерчендайза давно перевалили за $7.5 миллиардов, а фанатская база обновляется ежегодно.

Путешествие на Запад продолжается: вышел трейлер 21-го аниме во вселенной «Драконий жемчуг»

Аниме-сериалы по манге стабильно выходят в эфир с 1986 года, а полнометражных фильмов насчитывается уже два десятка. Последний — «Драконий жемчуг супер: Броли» – вышел в японский прокат в 2018 году. «Супергерой» станет 21-м полнометражным аниме во вселенной «Драконий жемчуг» и вторым — в цикле «Супер».
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Путешествие на Запад продолжается: вышел трейлер 21-го аниме во вселенной «Драконий жемчуг» фотографии
Путешествие на Запад продолжается: вышел трейлер 21-го аниме во вселенной «Драконий жемчуг» фотографии
Путешествие на Запад продолжается: вышел трейлер 21-го аниме во вселенной «Драконий жемчуг» фотографии
Путешествие на Запад продолжается: вышел трейлер 21-го аниме во вселенной «Драконий жемчуг» фотографии
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