Путешествие на Запад продолжается: вышел трейлер 21-го аниме во вселенной «Драконий жемчуг»

На прошедшем нью-йоркском Comic-Con показали свежий тизер-трейлер грядущего аниме «Драконий жемчуг супер: Супергерой»
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В настоящий момент детали сюжета не уточняются. В тизере фанаты смогли оценить, как будут выглядеть их любимые персонажи — Гоку, Пан, Вегета, Пикколо, Бульма, Криллин, Денде и Броли. Если верить показанным кадрам, аниме будет полностью трехмерным, а события развернутся до Саги мирного времени. Мировая премьера состоится в 2022 году.
Оригинальная манга Акиры Ториямы
«Драконий жемчуг
» — переосмысление классического китайского романа «Путешествие на Запад»
— о приключениях легендарного национального трикстера Сунь Укуна (у Ториямы трансформировавшегося в Сон Гоку). «Драконий жемчуг» — одна из самых популярных сёнэн-франшиз в мире: продажи этой подростковой манги во всем мире составляют около 280 миллионов экземпляров, доходы от мерчендайза давно перевалили за $7.5 миллиардов, а фанатская база обновляется ежегодно.
Аниме-сериалы по манге стабильно выходят в эфир с 1986 года
, а полнометражных фильмов насчитывается уже два десятка. Последний — «Драконий жемчуг супер: Броли» – вышел в японский прокат в 2018 году. «Супергерой» станет 21-м полнометражным аниме во вселенной «Драконий жемчуг» и вторым — в цикле «Супер».
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