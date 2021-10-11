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Марюс Вайсберг заключил сделку с «Централ Партнершип»

11 октября
2021 год

Новости кино >>
11 октября 2021
Марюс Вайсберг заключил с кинокомпанией «Централ Партнершип» долгосрочное соглашение о совместном производстве кинопроектов и сериалов. По условиям сделки ЦПШ получает право первыми рассматривать все полнометражные и сериальные проекты известного режиссёра и продюсера, уточняет пресс-служба компании.


По словам Вайсберга, он всегда с удовольствием работает с ЦПШ. «Они мне доверяют, работают на моих проектах с отдачей, я чувствую их поддержку. С Вадимом Верещагиным и его командой меня связывают долголетние, тёплые отношения, что для меня очень важно. Я думаю, что расширение нашего сотрудничества — это обоюдно грамотный шаг, и, я уверен, что все останутся довольны результатами», — отметил продюсер.

Сделка first look deal заключена на несколько лет, в течение которых партнёры планируют совместно произвести ряд проектов для широкого проката и онлайн-платформ.


«Мы уже не первый год работаем с Марюсом Вайсбергом и считаем это логичным шагом развития наших отношений. Марюс давно зарекомендовал себя надёжным партнёром и креативным, чувствующим рынок продюсером», — прокомментировал генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

«Централ Партнершип» и Марюс Вайсберг начали своё сотрудничество в 2008 году с картины «Гитлер, капут!», затем были выпущены «Любовь в большом городе-3», «Ржевский против Наполеона», дилогия «8 новых свиданий», «Ночная смена», «(Не) Идеальный мужчина», «Бабушка лёгкого поведения-2» и «Прабабушка лёгкого поведения».
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