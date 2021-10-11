Марюс Вайсберг заключил сделку с «Централ Партнершип»

Марюс Вайсберг
заключил с кинокомпанией «Централ Партнершип» долгосрочное соглашение о совместном производстве кинопроектов и сериалов. По условиям сделки ЦПШ получает право первыми рассматривать все полнометражные и сериальные проекты известного режиссёра и продюсера, уточняет пресс-служба компании.
По словам Вайсберга, он всегда с удовольствием работает с ЦПШ. «Они мне доверяют, работают на моих проектах с отдачей, я чувствую их поддержку. С Вадимом Верещагиным и его командой меня связывают долголетние, тёплые отношения, что для меня очень важно. Я думаю, что расширение нашего сотрудничества — это обоюдно грамотный шаг, и, я уверен, что все останутся довольны результатами», —
отметил продюсер.
Сделка first look deal заключена на несколько лет, в течение которых партнёры планируют совместно произвести ряд проектов для широкого проката и онлайн-платформ.
«Мы уже не первый год работаем с Марюсом Вайсбергом и считаем это логичным шагом развития наших отношений. Марюс давно зарекомендовал себя надёжным партнёром и креативным, чувствующим рынок продюсером», —
прокомментировал генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин
.
«Централ Партнершип» и Марюс Вайсберг начали своё сотрудничество в 2008 году с картины «Гитлер, капут!
», затем были выпущены «Любовь в большом городе-3
», «Ржевский против Наполеона
», дилогия «8 новых свиданий
», «Ночная смена
», «(Не) Идеальный мужчина
», «Бабушка лёгкого поведения-2
» и «Прабабушка лёгкого поведения
».
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