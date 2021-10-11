Евгения Дмитриева и Анна Старшенбаум снимаются в сериале Эдуарда Бордукова «Я здесь больше не живу!»

Эдуард Бордуков приступил к съёмкам оригинального сериала Kion «Я здесь больше не живу!» по сценарию писательницы Анны Козловой. Согласно пресс-службе МТС, проект в формате киносторис выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре в 2022 году.
фото: пресс-служба компании «МТС»
По словам генерального директора МТС Медиа/Kion и генерального продюсера сериала Игоря Мишина, «"Я здесь больше не живу" — продолжение нашего долгосрочного эксперимента с новым форматом контента для удобного просмотра "киносторис". Наше эксклюзивное технологическое открытие только набирает обороты, поэтому на данном этапе мы запускаем в формате киносторис самые разные жанры».
По сюжету преподаватель английского языка Алла всю жизнь посвятила близким — бывшим мужьям, детям и ученикам. Она старается быть «удобной» и никогда не отказывать, в итоге Аллу все беззастенчиво эксплуатируют. Но напряжение от вечного обслуживания других копится внутри. Последней каплей становится новость от дочери Наташи: она беременна неизвестно от кого и рассчитывает на помощь матери. Волей случая Алла оказывается на собрании онкобольных. Там она встречает людей, которые лишь перед лицом смерти поняли, как важно жить, реализуя собственные мечты и желания, а не потакать бесконечным просьбам окружающих. Они по-настоящему свободны. План рождается сам собой — Алла сообщает близким, что больна раком. Она рассчитывает, что шокирующее известие отрезвит близких и научит их ответственности и сочувствию, но все идёт не по плану. Алла вынуждена придумать, как преподать им урок.
«"Сегодня — первый день остатка твоей жизни". Осознав это, героиня получает колоссальный импульс, чтобы изменить жизнь. Мы бы хотели, чтобы эта история помогла зрителям взглянуть на свою жизнь с дистанции: об этом ли они мечтали и не пришло ли время перемен. Этот проект интересен тем, что мы выводим на экран героев в том возрасте, который — при современном культе молодости — пока не принято показывать в российском кино. Эти герои не комичные "бабушки и дедушки", а люди, переживающие сильные чувства и мечтающие о будущем. В хорошем смысле это такой привет героям и зрителям сериала "Метод Комински"», — говорит креативный продюсер Наталья Исакова.
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