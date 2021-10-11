Екатерина Кузнецова вернулась к роли «Анки с Молдаванки»

Действие продолжения разворачивается в 1982 году. После своей «смерти», инсценированной Одесским уголовным розыском, Анка (Кузнецова) поселяется в Ростове вместе с мужем – капитаном милиции Николаем Васильевым (Бондаренко). Но их семейная жизнь далека от идиллии, и очередная ссора толкает Аню вернуться в родную Одессу. Когда Николай узнаёт, что из мест заключения сбежал бывший возлюбленный и подельник Ани – вор-рецидивист Аркадий Сотников (Шагин), он тоже покидает Ростов и возвращается на работу в одесский УГРО. Васильев надеется сохранить семью и защитить жену в случае опасности. Но Николай не знает, что Анка успела влюбить в себя очередного красавца-вора Данилу (Запорожский) и вернулась к прошлому – планированию преступлений и криминалу. Героиня оказывается в эпицентре противостояния сразу нескольких сил. Она вынуждена лавировать между жаждущим мести Сотниковым, влюблённым в неё Данилой и мужем Николаем, который ей всё ещё небезразличен.
Съёмки сериала «Анка с Молдаванки. Пять лет спустя» пройдут в Ростове-на-Дону, Новороссийске и Москве. Премьера состоится в эфире телеканала «Россия».
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