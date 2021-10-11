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Тихон Жизневский и Алексей Серебряков найдут «Сокровища Ивана Грозного»

11 октября
2021 год

Новости кино >>
11 октября 2021
Режиссёр Глеб Орлов приступил в Москве к съёмкам приключенческого экшна «Сокровища Ивана Грозного» производства кинокомпании АНО «Медиа Юниверсал Ивент», ЦПШ и Ivi при поддержке Фонда кино. Согласно пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип», сценарий картины написал Андрей Золотарев, а в главных ролях заняты Тихон Жизневский, Алексей Серебряков, Диана Пожарская, Артём Ткаченко и Сергей Газаров.

Тихон Жизневский и Алексей Серебряков найдут «Сокровища Ивана Грозного»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

«Впереди нас, безусловно, ждёт успех, потому что вместе собралось много людей, одержимых одной мыслью – сделать наш фильм максимально хорошо. А когда люди собираются сделать что-то здорово, то обычно так и получается», — уверен Орлов.

Съёмочная группа предложит свою версию исчезновения и обретения легендарной Библиотеки Ивана Грозного. По сюжету фильма, при строительстве столичного метро рабочие обнаруживают драгоценный оклад, который доказывает – легендарная Библиотека Ивана Грозного существует! Но находка оказывается забыта на долгие годы, и уже в наше время попадает в руки ни о чём не подозревающего Ильи. Теперь его жизнь в опасности, ведь за старинным артефактом начинают охоту могущественные силы.

Тихон Жизневский и Алексей Серебряков найдут «Сокровища Ивана Грозного»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

По словам генерального директора «Централ Партнершип» Вадима Верещагина, «библиотека Ивана Грозного уже несколько столетий волнует умы учёных, авантюристов, кладоискателей и любителей загадок и тайн. Нам показалось, что это благодатная почва для масштабного и захватывающего киноприключения, в которое мы и предложим отправиться зрителям всей семьей. Причём, мы уверены, история понравится не только российской публике: легенда о Либерее оригинальна и колоритна, сценарий полон крутых сюжетных поворотов, а съёмки пройдут в красивейших уголках нашей страны, что, не сомневаемся, привлечёт зрителей по всему миру».

Съёмки пройдут в Кирилло-Белозерском монастыре под Вологдой, в Ненецком автономном округе, в столичном метро и в окрестностях московского Кремля.

Тихон Жизневский и Алексей Серебряков найдут «Сокровища Ивана Грозного»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»


«Уверен, что проект Ivi и компании "Централ Партнершип" займёт достойное место в предложении Ivi и станет ярким фильмом-событием, который будет интересен многомиллионной аудитории нашего онлайн-кинотеатра. Библиотека Грозного – история и мифическая, и реальная одновременно, тайну которой разгадывают несколько столетий, и фильм подогревает интерес к этой загадке. "Сокровища Ивана Грозного" — масштабный приключенческий проект, который имеет шансы на большой успех», — прокомментировал генеральный директор онлайн-кинотеатра Ivi Олег Туманов.

Съёмки продлятся до ноября. На большие экраны «Сокровища Ивана Грозного» «Централ Партнершип» выпустит в 2022 году. ЦПШ также выступит зарубежным сейлз-агентом фильма.

Тихон Жизневский и Алексей Серебряков найдут «Сокровища Ивана Грозного»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

«Наш фильм — это не только приключенческий водоворот, но и история о непростых отношениях в зарождающейся семье. Все указанные артефакты наделены художественными мифологемами, но существуют в действительности. Таким образом, проект будет представлять огромный интерес как для специалистов, так и для простых зрителей», — считает продюсер Владимир Маслов.
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