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Режиссёр Евгений Сангаджиев подписал трёхлетний договор со «Студией Видеопрокат»

11 октября
2021 год

Новости кино >>
11 октября 2021
Евгений Сангаджиев подписал договор со «Студией Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва об эксклюзивном сотрудничестве на три года. Весной эта команда уже выпустила Happy End, а прямо сейчас в Москве идут съёмки их нового совместного сериала «Балет», уточняет пресс-служба студии.

«Производители контента постоянно находятся в поиске новых имён, и мы очень рады, что стали для Сангаджиева такой компанией — первооткрывателем его режиссёрского таланта. Мы, как молодой продакшн, нацелены на то, чтобы формировать свою базу новых кинематографистов», — прокомментировали продюсеры «Студии Видеопрокат» Сергей Бондарчук, Алексей Киселёв и Анастасия Корецкая.


Первой ласточкой эксклюзивного партнёрства с режиссёром станет «Мальвина» — совместный полнометражный фильм «Студии Видеопрокат» и «Марс Медиа». Это яркая драматичная фэнтези-комедия про настоящую любовь и веру в свой «внутренний голос», рассказанная 30-летней Василисой и её воображаемой «подругой детства» Мальвиной. Как заявляют создатели, это актуальное кино про 30-летних — не совсем «бумеров», но уже не «зумеров» — про поколение, которое попало в странное переходное состояние, когда жизнь складывается не совсем так, как ты мечтал, и только твой выбор и поступки делают из тебя того, кто ты есть.

Продюсерами ленты выступают Рубен Дишдишян, Вазген Хачатрян, Киселёв, Бондарчук, Корецкая и Сангаджиев. За сценарий отвечает Евгения Хрипкова. На одну из главных ролей уже утверждён Иван Дорн.
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