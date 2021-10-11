Режиссёр Евгений Сангаджиев подписал трёхлетний договор со «Студией Видеопрокат»

Евгений Сангаджиев
подписал договор со «Студией Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва об эксклюзивном сотрудничестве на три года. Весной эта команда уже выпустила Happy End
, а прямо сейчас в Москве идут съёмки их нового совместного сериала «Балет
», уточняет пресс-служба студии.
«Производители контента постоянно находятся в поиске новых имён, и мы очень рады, что стали для Сангаджиева такой компанией — первооткрывателем его режиссёрского таланта. Мы, как молодой продакшн, нацелены на то, чтобы формировать свою базу новых кинематографистов», —
прокомментировали продюсеры «Студии Видеопрокат» Сергей Бондарчук
, Алексей Киселёв
и Анастасия Корецкая
.
Первой ласточкой эксклюзивного партнёрства с режиссёром станет «Мальвина» — совместный полнометражный фильм «Студии Видеопрокат» и «Марс Медиа». Это яркая драматичная фэнтези-комедия про настоящую любовь и веру в свой «внутренний голос», рассказанная 30-летней Василисой и её воображаемой «подругой детства» Мальвиной. Как заявляют создатели, это актуальное кино про 30-летних — не совсем «бумеров», но уже не «зумеров» — про поколение, которое попало в странное переходное состояние, когда жизнь складывается не совсем так, как ты мечтал, и только твой выбор и поступки делают из тебя того, кто ты есть.
Продюсерами ленты выступают Рубен Дишдишян
, Вазген Хачатрян
, Киселёв, Бондарчук, Корецкая и Сангаджиев. За сценарий отвечает Евгения Хрипкова
. На одну из главных ролей уже утверждён Иван Дорн
.
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