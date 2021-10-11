Картина «Купе номер шесть» с Юрой Борисовым выдвинута на «Оскар» от Финляндии

Фильм Юхо Куосманена
«Купе номер шесть
» совместного производства Финляндии, России, Германии и Эстонии выдвинут на премию «Оскар» от Финляндии, сообщается на сайте финского объединения киноиндустрии Filmikamari
.
Лента, выходящая в российский прокат 28 октября, получила номинацию в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
По сюжету студентка из Финляндии садится в поезд «Москва-Мурманск», пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтёром. Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам купе номер шесть осознать своё одиночество и тоску по человеческим отношениям. Главные роли в картине исполнили Сейди Хаарла
, Юра Борисов
, Динара Друкарова
и Юлия Ауг
.
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