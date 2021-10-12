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Татьяна Селивёрстова, Ирина Жёлтикова и Родион Галюченко окажутся «По ту сторону солнца»

12 октября
2021 год

Новости кино >>
12 октября 2021
Завершились съёмки лирической четырёхсерийной мелодрамы Виталия Бабенко «По ту сторону солнца» с Татьяной Селивёрстовой, Ириной Жёлтиковой и Родионом Галюченко в главных ролях. Локацией для мини-сериала послужила Калуга, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Татьяна Селивёрстова, Ирина Жёлтикова и Родион Галюченко окажутся «По ту сторону солнца»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Наш фильм – о женской дружбе, об истинных ценностях, о преданности. Также он поднимает актуальную тему домашнего насилия. Думаю, зрительницы найдут, над чем задуматься. Кроме того, мне очень нравится моя Катя – она с характером, у неё классное чувство юмора, она яркая и уверенная в себе. Я в неё буквально влюбилась, и, надеюсь, зрители её тоже полюбят», — рассказала о своей героине Ирина Желтикова.

По сюжету «умницы-красавицы» Аня и Катя — подруги детства, которое прошло в небольшом прибрежном городке. Катя знакомится с Михаилом – бизнесменом из Москвы – и тут же принимает его предложение выйти замуж и уехать в столицу. Аня, пережив предательство жениха и семейную трагедию, уходит с головой в работу. Спустя два года Катя, узнав о проблемах подруги, приглашает её пожить у себя. В родном городке Аню ничего не держит – мама умерла, отец поспешно женился вновь, а новый знакомый Игорь, в которого она влюблена, неожиданно пропал. Переехав в столицу, Аня попадает в самое сердце интриг и опасных событий.

Татьяна Селивёрстова, Ирина Жёлтикова и Родион Галюченко окажутся «По ту сторону солнца»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам Родиона Галюченко, зрителей ожидает «фильм о человеческих отношениях, которые, несмотря на драматичные препятствия и невзгоды, проходят проверку временем. И о том, что в жизни важно оставаться человеком с любовью в сердце, помогать своим близким в трудные минуты».

Сценарий к сериалу написала Галина Сальгарелли, оператором выступил Сергей Алексеев. Компанию вышеназванным актёрам составили Иван Ратников и Пётр Романов.
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Татьяна Селивёрстова, Ирина Жёлтикова и Родион Галюченко окажутся «По ту сторону солнца» фотографии
Татьяна Селивёрстова, Ирина Жёлтикова и Родион Галюченко окажутся «По ту сторону солнца» фотографии
Татьяна Селивёрстова, Ирина Жёлтикова и Родион Галюченко окажутся «По ту сторону солнца» фотографии
Татьяна Селивёрстова, Ирина Жёлтикова и Родион Галюченко окажутся «По ту сторону солнца» фотографии
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