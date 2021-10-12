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Про Ивана Мазепу снимут сериал

12 октября
2021 год

Новости кино >>
12 октября 2021
Украинские кинематографисты экранизируют книгу Татьяны Таировой «Мазепа. Хроники православного шляхтича. Руина». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Украина», взявшегося за адаптацию совместно с Film.ua Group.

Про Ивана Мазепу снимут сериал
фото: пресс-служба телеканала «Украина»

Таирова написала десятки монографий и статей. Книга «Мазепа. Хроники православного шляхтича. Руина» стала первым её художественным произведением. В исторической новелле говорится о трагическом эпизоде судьбы будущего гетмана Украины Ивана Мазепы. События происходят во времена Руины – драматического периода истории казацкой Украины: раскол Гетманщины, кровавая междоусобица, борьба за власть.

«Более 30 лет я занимаюсь историей Гетманщины и более 18 – личностью Ивана Мазепы. Появилось желание донести свои знания до большей аудитории – отсюда формат художественного произведения, которое позволяет не только рассказать о трагической и героической эпохе, но и сделать героев "ближе", раскрыв их психологию и чувства. Все действующие лица и события книги настоящие и основаны на имеющихся в архивах документах», – объясняет автор.

Про Ивана Мазепу снимут сериал
фото: пресс-служба телеканала «Украина»

Первые детали об экранизации рассказали член Наблюдательного совета «Медиа Группы Украина» Владимир Бородянский и генеральный продюсер Film.ua Group Виктор Мирский.

«Film.ua совместно с "Медиа Группой Украина" и Татьяной Таировой начинают работать над сериалом о Мазепе. Планируется, что сюжет книги войдёт в сценарий. Мы всячески поддерживаем работу Татьяны и надеемся, что будущий сериал поможет продвижению как этой, так и будущих книг из цикла «Хроники православного шляхтича», – подчеркнул Виктор Мирский. По словам Бородянского, «Film.ua работает над написанием сценария. Этот проект не просто сериал, он является частью контентной стратегии "Медиа Группы Украина"».
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