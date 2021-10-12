Пятый сезон «Балабола» с Константином Юшкевичем стартует 18 октября

На НТВ 18 октября в 21.20 состоится премьера 20-серийного продолжения популярного иронического детектива «Балабол» с Константином Юшкевичем в образе провинциального опера Сани Балабина, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
В пятом сезоне Балабин продолжает работать под началом своего старого друга Грибанова (Вадим Андреев), но в его отделе снова новичок, и такого пополнения никто не ожидал. Одновременно в личную жизнь Сани возвращается старая знакомая и приносит с собой массу проблем. Из-за этой дамы Балабину угрожает смертельная опасность, за ним начинается настоящая охота.
«Съёмки этого сезона проходили в непростых условиях пандемии. Несколько раз нам приходилось их останавливать. И всё-таки, при соблюдении всех норм предосторожности, благодаря самоотверженному труду всей команды, нам удалось завершить съёмки вовремя. Однако и мы не избежали тяжёлой потери. Прошлой осенью нам стало известно, что Александр Самойлов, который играл роль отца Сани, заболел ковидом. Мы надеялись на его выздоровление и постоянно переносили съёмки с его участием. Увы, к нашему огромному сожалению, болезнь оказалась сильнее. Мы его потеряли. Из уважения к этому прекрасному артисту, мы не стали вводить нового актёра на роль отца Сани. Пусть эта роль навсегда останется за Александром Самойловым. Этот сезон мы посвящаем ему», — делится продюсер сериала Рауф Атамалибеков.
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