Сергей Минаев создаст для видеосервиса Premier документальные проекты

Premier заключил двухлетний договор с компанией «Лайн Ап» продюсера Данилы Шарапова
и главного редактора Esquire Сергея Минаева
. Согласно пресс-службе платформы, в рамках договорённостей компания предоставит онлайн-кинотеатру не менее десяти заявок документальных проектов, из которых Premier запустит не менее двух.
«В последние годы на международных цифровых платформах появляется всё больше потрясающего документального контента. Интерес к этому жанру очень высокий. Premier, одна из немногих российских платформ, всерьёз развивающая направление документального кино, и мы очень рады нашему сотрудничеству. В ближайшее время мы представим первую линейку проектов», —
говорит Сергей Минаев.
В настоящий момент на видеосервисе собрано более 300 документальных фильмов и сериалов разный форматов, среди которых «Фем.док» Юлии Ахмедовой, «Русские каникулы» Михаила Зыгаря
и Натальи Водяновой
, «Эдуард Успенский» Романа Супера
и другие. Студия «Лайн Ап» ранее выпустила документальный сериал Минаева «Девяностые
».
«Мы расширяем библиотеку и стремимся работать для разных аудиторий, в том числе, для любителей документалистики. Как правило, такие проекты повествуют о самых актуальных темах. Они могут быть красивыми и зрелищными и притягивать к экранам как взрослых, так и детей», —
комментирует генеральный директор Premier Софья Митрофанова
.
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