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На Рижском международном кинофестивале покажут «Лес» Лиены Шмуксте

12 октября
2021 год

Новости кино >>
12 октября 2021
В программе Home Made Рижского международного кинофестиваля 15 октября в шесть вечера состоится премьера фильма Лиены Шмуксте «Лес». Фестивальный показ будет сопровождать онлайн-премьера, просмотр доступен на территории Латвии и России. Билеты можно приобрести на сайте смотра, уточняет пресс-служба фестиваля.

На Рижском международном кинофестивале покажут «Лес» Лиены Шмуксте
фото: пресс-служба фестиваля

«Лес» возник как художественный проект планетарного выживания и сохранения связей между артистами во время карантина. Восемь актёров снимали себя дома, в городских пейзажах и во время долгих лесных прогулок. Графически дополненные записи были смонтированы в igtv-сериал, затем по его мотивам возникла выставка в рижской галере ISTABA. Выставка и сериал вошли в весенний шорт-лист премии латышского телевидения «Килограмм культуры» в мае 2021 года. Наконец, полнометражный фильм был отобран в программу Рижского международного кинофестиваля.

Отправной точкой в работе над «Лесом» стала одноимённая пьеса Полины Бородиной об исчезнувшей студентке, жизнь которой реконструирует следователь по обрывкам записей в её телефоне. В пьесе нет диалогов. Серия монологов ведёт от одного свидетеля к другому. Интимное дневниковое пространство соседствует с техническими заметками, размышлениями, протоколами допросов. В бюрократической реальности находится место для откровения, а в цифровой — для живой актёрской работы и неожиданных решений о положении камеры и наложении звука.

На Рижском международном кинофестивале покажут «Лес» Лиены Шмуксте
фото: пресс-служба фестиваля

Пьеса была написана для экспериментальной лаборатории в Красноярске и существовала в виде променада, встроенного в городской ландшафт. Перенесённая в Ригу ну русском языке, она попала в интересный зазор между русской и латышской культурой, и шире – между миром человека и животных, между городским и природным пространством. Латвия, в которой сохранены сильные связи человека и природы, стала местом, в котором история героини фильма выглядит вполне обыкновенно.

В картине сыграли Валентин Новопольский, Гуна Зариня, Анатолий Фечин, Юлия Бернгардт, Иван Стрельцов, Яна Лисова, Андрис Кейшс и вчерашняя студентка Академии культуры Латвии Сандия Довгане, для которой «Лес» является первой работой на русском языке. Актёры стали полноценными соавторами фильма. Используемые кадры записывались на телефон, но сначала актёры работали с аудиозаписями текста, а уже после придумывали к ним визуальный ряд. Идея проекта принадлежит продюсеру Евгении Шерменевой, художником выступил Пётр Кирюша.
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На Рижском международном кинофестивале покажут «Лес» Лиены Шмуксте фотографии
На Рижском международном кинофестивале покажут «Лес» Лиены Шмуксте фотографии
На Рижском международном кинофестивале покажут «Лес» Лиены Шмуксте фотографии
На Рижском международном кинофестивале покажут «Лес» Лиены Шмуксте фотографии
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