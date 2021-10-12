На Рижском международном кинофестивале покажут «Лес» Лиены Шмуксте

В программе Home Made Рижского международного кинофестиваля 15 октября в шесть вечера состоится премьера фильма Лиены Шмуксте «Лес». Фестивальный показ будет сопровождать онлайн-премьера, просмотр доступен на территории Латвии и России. Билеты можно приобрести на сайте смотра, уточняет пресс-служба фестиваля.
фото: пресс-служба фестиваля
«Лес» возник как художественный проект планетарного выживания и сохранения связей между артистами во время карантина. Восемь актёров снимали себя дома, в городских пейзажах и во время долгих лесных прогулок. Графически дополненные записи были смонтированы в igtv-сериал, затем по его мотивам возникла выставка в рижской галере ISTABA. Выставка и сериал вошли в весенний шорт-лист премии латышского телевидения «Килограмм культуры» в мае 2021 года. Наконец, полнометражный фильм был отобран в программу Рижского международного кинофестиваля.
Отправной точкой в работе над «Лесом» стала одноимённая пьеса Полины Бородиной об исчезнувшей студентке, жизнь которой реконструирует следователь по обрывкам записей в её телефоне. В пьесе нет диалогов. Серия монологов ведёт от одного свидетеля к другому. Интимное дневниковое пространство соседствует с техническими заметками, размышлениями, протоколами допросов. В бюрократической реальности находится место для откровения, а в цифровой — для живой актёрской работы и неожиданных решений о положении камеры и наложении звука.
фото: пресс-служба фестиваля
Пьеса была написана для экспериментальной лаборатории в Красноярске и существовала в виде променада, встроенного в городской ландшафт. Перенесённая в Ригу ну русском языке, она попала в интересный зазор между русской и латышской культурой, и шире – между миром человека и животных, между городским и природным пространством. Латвия, в которой сохранены сильные связи человека и природы, стала местом, в котором история героини фильма выглядит вполне обыкновенно.
В картине сыграли Валентин Новопольский, Гуна Зариня, Анатолий Фечин, Юлия Бернгардт, Иван Стрельцов, Яна Лисова, Андрис Кейшс и вчерашняя студентка Академии культуры Латвии Сандия Довгане, для которой «Лес» является первой работой на русском языке. Актёры стали полноценными соавторами фильма. Используемые кадры записывались на телефон, но сначала актёры работали с аудиозаписями текста, а уже после придумывали к ним визуальный ряд. Идея проекта принадлежит продюсеру Евгении Шерменевой, художником выступил Пётр Кирюша.
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