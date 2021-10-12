Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В Москве прозвучит эхо II Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии

12 октября
2021 год

Новости кино >>
12 октября 2021
В Москве покажут фильмы из программы II Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии, который на этой неделе завершается в Санкт-Петербурге. С 14 по 17 октября сеансы состоятся в кинотеатрах «Художественный», «Иллюзион» и Центре документального кино, сообщают организаторы.

В Москве прозвучит эхо II Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии
фото: Пресс-служба МФДКНГ

Программа «Эхо II Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии» откроется в «Иллюзионе» показом фильма-победителя основного конкурса. Также зрителям представят другие конкурсные работы, в числе которых полнометражный дебют австралийского режиссера Джеймса Вона «Друзья и незнакомцы», экспериментальное документальное эссе об истории Гавайев «Из самых недр», «Поэма о любви» Уильяма Вона и фильм «Пятна».

В московскую секцию «Сделано в России» вошли экспериментальные работы отечественных режиссеров. Среди них — ретроспектива Анны Цирлиной и Сида Яндовки «Разобщая видимое» и картина «Лето» Вадима Кострова, которая была удостоена особого упоминания жюри на фестивале Sheffield Doc/Fest в этом году. Все режиссеры лично презентуют свои фильмы и примут участие в обсуждении.

В Москве прозвучит эхо II Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии
фото: Пресс-служба МФДКНГ

В хоррор-секции «Фильмы из зловещей долины» покажут работу американки Джейн Шунбран «Мы отправимся на всемирную выставку». Картина была отмечена на фестивале «Сандэнс 2021», а в следующем году ожидается ее цифровая премьера на стриминговом сервисе HBO Max. Посетители показов короткометражного конкурса увидят ленты всех российских участников программы.

Также в Москве представят документальный фильм итальянских режиссеров Аличе Рорвахер, Пьетро Марчелло и Франческо Мунци «Будущее», посвященный поколению Z. Эта картина открывала фестиваль в Санкт-Петербурге.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Пьетро МарчеллоАличе Рорвахер

анонс

Скорбим

Людмила Купина
11 октября ушла из жизни актриса Людмила Купина.
Гунтис Скрастиньш
11 октября ушёл из жизни актёр Гунтис Скрастиньш.
Светлана Мизери
10 октября ушла из жизни актриса Светлана Мизери.
Игорь Вовнянко
10 октября ушёл из жизни кинооператор Игорь Вовнянко.
Юрий Рогозин
9 октября ушёл из жизни режиссёр, сценарист Юрий Рогозин.

День рождения >>

Паулина Андреева
Ролан Быков
Юрий Васильев
Виктория Исакова
Алексей Кортнев
Максим Лагашкин
Лариса Пашкова
Ирина Таранник
Олег Шеремет-Доска
Массимо Гини
Том Гуири
Хью Джекман
Рафал Заверуха
Джонатан Кромби
Рената Палыс
Джош Хатчерсон
все родившиеся 12 октября >>

Афиша кино >>

Божий человек
биография, драма
Греция, 2021
Медея
драма, эротика
Россия, 2021
Герда
драма
Россия, 2021
Маленькая мама
драма, мистика, фэнтези
Франция, 2021
Демоник
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Канада, 2021
Криптополис
драма, научная фантастика
США, 2021
Фантазии для взрослых
комедия
Франция, 2021
Linkin Park: Дорога к революции (живой концерт в Милтон Кейнз)
музыкальный фильм
США, 2008
Деревня проклятых
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2019
Исчезнувший
драма, мистика, триллер
Великобритания, Франция, 2021
Королевская игра
драма, исторический фильм, социальная драма, триллер, экранизация
Австрия, Германия, 2021
Мистериум: Эффект Марко
детектив, криминальный фильм, триллер
Дания, Германия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен