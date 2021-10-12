В Москве прозвучит эхо II Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии

Программа «Эхо II Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии» откроется в «Иллюзионе» показом фильма-победителя основного конкурса. Также зрителям представят другие конкурсные работы, в числе которых полнометражный дебют австралийского режиссера Джеймса Вона «Друзья и незнакомцы», экспериментальное документальное эссе об истории Гавайев «Из самых недр», «Поэма о любви» Уильяма Вона и фильм «Пятна».
В московскую секцию «Сделано в России» вошли экспериментальные работы отечественных режиссеров. Среди них — ретроспектива Анны Цирлиной и Сида Яндовки «Разобщая видимое» и картина «Лето» Вадима Кострова, которая была удостоена особого упоминания жюри на фестивале Sheffield Doc/Fest в этом году. Все режиссеры лично презентуют свои фильмы и примут участие в обсуждении.
фото: Пресс-служба МФДКНГ
В хоррор-секции «Фильмы из зловещей долины» покажут работу американки Джейн Шунбран «Мы отправимся на всемирную выставку». Картина была отмечена на фестивале «Сандэнс 2021», а в следующем году ожидается ее цифровая премьера на стриминговом сервисе HBO Max. Посетители показов короткометражного конкурса увидят ленты всех российских участников программы.
Также в Москве представят документальный фильм итальянских режиссеров Аличе Рорвахер, Пьетро Марчелло и Франческо Мунци «Будущее», посвященный поколению Z. Эта картина открывала фестиваль в Санкт-Петербурге.
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