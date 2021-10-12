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Фильм «Госпожа Тундра» Мирошниченко вошел в «Золотую коллекцию неигрового кино»

12 октября
2021 год

Новости кино >>
12 октября 2021
Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом «Кино-Театр.Ру» представила второй эпизод интернет-сериала «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век», посвященный фильму «Госпожа Тундра» Сергея Мирошниченко.

Картина вышла в 1986 году, став первой в ряду экологических фильмов, ознаменовавших начало Перестройки в отечественном кинематографе. Шокирующие кадры варварского истребления диких животных и свидетельства промысловиков недвусмысленно указывали на главного виновника экологической катастрофы на крайнем Севере – государство с его нелепой плановой экономикой. Проект «Золотая коллекция» представляет автора фильма - режиссера Сергея Мирошниченко, который расскажет о том, как создавалась картина: как съемочная группа с риском для жизни снимала массовый отстрел волков и оленей, как фильм не хотели принимать в Госкино СССР и как наградили Гран-при на фестивале в Оберхаузене, денежный приз за который авторы так и не получили.



Сериал «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век» создается при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура». Параллельно с работой над проектом идет оцифровка и реставрация фильмов, вошедших в «Золотую коллекцию».

Цель проекта - познакомить современную аудиторию с классикой отечественного неигрового кино. Ввести в культурный оборот фильмы, которые сегодня доступны лишь узкому кругу специалистов и архивных работников.

«Сергей Мирошниченко снял очень правдивое и сильное кино. До сих пор перед глазами эти страшные кадры безжалостной охоты. Сейчас, когда вопрос спасения природы стоит наиболее остро, этот фильм как никогда актуален. И он дает нам представление о том, каких ошибок не стоит совершать сейчас», - отметил главный редактор портала «Кино-Театр.ру» Жан Просянов.

Фильм «Госпожа Тундра» Мирошниченко вошел в «Золотую коллекцию неигрового кино»
фото: Гильдия неигрового кино и ТВ / Сергей Мирошниченко

***
Эксперты гильдии составили список из 100 лучших отечественных неигровых фильмов, созданных на протяжении ХХ века. Потом из этого длинного списка выбрали 10 самых-самых, которые будет представлены в первом сезоне «Золотой коллекции». О каждой картине, вошедшей в этот шорт лист, будет снят небольшой фильм, который расскажет о ее авторах, об историческом контексте ее создания и о том, почему эту лента вошла в «Золотую коллекцию неигрового кино».

Первая серия проекта была посвящена основоположнику неигрового кино в России Александру Дранкову и его фильму «Лев Толстой». Именно благодаря Дранкову мы можем сегодня увидеть на экране живого автора «Войны и мира» и «Анны Карениной». Дранков провел первую киносъемку Льва Толстого по случаю его юбилея в 1908 году, а затем еще несколько раз снимал его в Ясной Поляне, Крекшино и Кочетах, пытаясь запечатлеть повседневную жизнь великого русского писателя.

Следующие серии будут рассказывать о «Вечном движении» (1984) Майи Меркель, перестроечном хите «Тот, кто с песней» (1988) Владислава Тарика и др. Всего в сезоне 2021 года зрители увидят 10 эпизодов «Золотой коллекции».

Фильм «Госпожа Тундра» Мирошниченко вошел в «Золотую коллекцию неигрового кино»
фото: кадр из фильма "Госпожа Тундра"

Авторы проекта также запустили работу по оцифровке и реставрации фильмов, вошедших в «Золотую коллекцию» – договоренность об этом достигнута с Госфильмофондом России и цифровым архивом NET-FILM.

Предыдущий проект Гильдии неигрового кино и Кино-Театр.Ру «Как снимали войну» вышел в 2020 году и состоял из 20 серий. Он был посвящен фронтовым операторам и собрал около 2 млн просмотров на YouTube, а также был номинирован на премию «ТЭФИ-Мультимедиа».
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Фильм «Госпожа Тундра» Мирошниченко вошел в «Золотую коллекцию неигрового кино» фотографии
Фильм «Госпожа Тундра» Мирошниченко вошел в «Золотую коллекцию неигрового кино» фотографии
Фильм «Госпожа Тундра» Мирошниченко вошел в «Золотую коллекцию неигрового кино» фотографии
Фильм «Госпожа Тундра» Мирошниченко вошел в «Золотую коллекцию неигрового кино» фотографии
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