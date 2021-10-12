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Евгений Стычкин найдёт «Алиби» для Ольги Сутуловой

12 октября
2021 год

Новости кино >>
12 октября 2021
На Первом канале 18 октября в 21.30 состоится премьера многосерийной криминальной драмы Нурбека Эгена «Алиби». Согласно пресс-службе канала, в сериале сыграли Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Тимофей Трибунцев, Варвара Бородина, Дмитрий Куличков, Александр Устюгов, Яков Левда, Вильма Кутавичюте, Андрей Ургант, Таисия Вилкова и Анастасия Микульчина, а в одном из эпизодов снялся продюсер Александр Цекало.

Евгений Стычкин найдёт «Алиби» для Ольги Сутуловой
фото: пресс-служба Первого канала

По словам режиссёра Нурбека Эгена, «заслуга всей команды, что фильм смотрится цельно — и как мелодрама, и как детективная история. Горжусь "Алиби", я не часто так говорю про свои проекты, но именно в этом фильме, я не сомневаюсь. Идея принадлежит продюсеру Александру Цекало. Под идею он уже искал команду. Дима Лемешев — сценарист сериала, Александр Котт — креативный продюсер и я. Вместе мы и придумывали этот сериал. Честно говоря, я с Цекало работаю уже не первый раз, но именно этот проект был самым любимым у него. Он очень сильно болел за "Алиби". Зрители это увидят. Будет много хулиганства. У Димы Лемешева очень живые диалоги, он пишет с юмором».

Зрителям расскажут про Петра Решетникова – одного из самых успешных сценаристов в российской киноиндустрии. Но это лишь одна грань его таланта: только узкий круг посвящённых знает, что параллельно Решетников владеет агентством, которое придумывает и создаёт алиби неверным супругам, проворовавшимся дельцам и проштрафившимся политикам. Пётр настолько вживается в роль, без преувеличения, властителя судеб, что даже не предполагает, что однажды и сам окажется марионеткой в руках по-настоящему страшных людей. А начинается всё с того момента, когда в агентство Решетникова а качестве клиентки обращается его собственная жена, желающая скрыть измену.

Евгений Стычкин найдёт «Алиби» для Ольги Сутуловой
фото: пресс-служба Первого канала

«Мне важна и интересна эта работа, потому что я Решетникова лепил из себя самого. Актёры же чаще всего играют персонажей, неких придуманных людей, с определённой речью, походкой, повадками. А тут я решил рискнуть и больше быть собой, а не прикрываться персонажем. У героя мои реакции, мои, так сказать, пристройки к мирозданию. Это непривычно, поэтому было тяжело, но одновременно и крайне интересно. Кроме того, съёмки длились около семи месяцев, и мы все вложились максимально в эту историю. Она получилась очень реальной и во многом на злобу дня, причём даже бытового семейного дня, и это должно передаваться и быть интересным зрителю», — считает Евгений Стычкин.

«Алиби» — это история о том, что в жизни никто не застрахован от обмана, даже от самых близких людей. Как и о том, что современные реалии с гаджетами и красивой жизнью легко ложатся на сюжеты романов Достоевского, что и будет показано в сериале. Кроме того, это совместная работа семейной пары Евгения Стычкина и Ольги Сутуловой. При этом в сериале они тоже муж и жена. Как отметил режиссёр, «идея, чтобы я попробовал реального мужа и жену, принадлежит Саше Цекало. Считаю, что Евгений Стычкин и Оля Сутулова — одни из самых талантливых и одаренных актёров своего поколения. Женя очень много привнёс на съёмках, за счёт его придумок фильм смотрится легко и талантливо. На площадке с Олей и Женей было не просто, но в итоге получилось очень органично».

Евгений Стычкин найдёт «Алиби» для Ольги Сутуловой
фото: пресс-служба Первого канала

«Пробы с Ольгой мы проходили вместе. Мне кажется, выбор на нас пал в силу того, что наши личные наработки за десять лет брака могли этой истории дать больше, чем даже отличная игра профессиональных актёров, но которые познакомились только вчера. В итоге в "Алиби" много наших с Ольгой придумок, включая даже посуду главных героев, — вспоминает Стычкин. — А ещё хотел бы отметить в сериале тему взаимоотношений родителей и детей. Она тоже крайне честно подана. Ребёнок, как только начинаешь ему врать, начинает врать тебе. Эта тема тоже есть в сериале».

Съёмки проходили в Санкт-Петербурге и Выборге на протяжении семи месяцев. «В сериале "Алиби" Санкт-Петербург — действующее лицо и играет одну из главных ролей. Мы снимали во все времена года. Есть разные исторические объекты, связанные с Достоевским, есть современный Питер. О том, как город меняется, говорит в фильме и Фёдор Михайлович. Всё время есть взаимодействие города и главного героя. Я очень люблю Санкт-Петербург, и если есть возможность, всегда снимаю там», — говорит Эген.
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Евгений Стычкин найдёт «Алиби» для Ольги Сутуловой фотографии
Евгений Стычкин найдёт «Алиби» для Ольги Сутуловой фотографии
Евгений Стычкин найдёт «Алиби» для Ольги Сутуловой фотографии
Евгений Стычкин найдёт «Алиби» для Ольги Сутуловой фотографии
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