Евгений Стычкин найдёт «Алиби» для Ольги Сутуловой

По словам режиссёра Нурбека Эгена, «заслуга всей команды, что фильм смотрится цельно — и как мелодрама, и как детективная история. Горжусь "Алиби", я не часто так говорю про свои проекты, но именно в этом фильме, я не сомневаюсь. Идея принадлежит продюсеру Александру Цекало. Под идею он уже искал команду. Дима Лемешев — сценарист сериала, Александр Котт — креативный продюсер и я. Вместе мы и придумывали этот сериал. Честно говоря, я с Цекало работаю уже не первый раз, но именно этот проект был самым любимым у него. Он очень сильно болел за "Алиби". Зрители это увидят. Будет много хулиганства. У Димы Лемешева очень живые диалоги, он пишет с юмором».
Зрителям расскажут про Петра Решетникова – одного из самых успешных сценаристов в российской киноиндустрии. Но это лишь одна грань его таланта: только узкий круг посвящённых знает, что параллельно Решетников владеет агентством, которое придумывает и создаёт алиби неверным супругам, проворовавшимся дельцам и проштрафившимся политикам. Пётр настолько вживается в роль, без преувеличения, властителя судеб, что даже не предполагает, что однажды и сам окажется марионеткой в руках по-настоящему страшных людей. А начинается всё с того момента, когда в агентство Решетникова а качестве клиентки обращается его собственная жена, желающая скрыть измену.
фото: пресс-служба Первого канала
«Мне важна и интересна эта работа, потому что я Решетникова лепил из себя самого. Актёры же чаще всего играют персонажей, неких придуманных людей, с определённой речью, походкой, повадками. А тут я решил рискнуть и больше быть собой, а не прикрываться персонажем. У героя мои реакции, мои, так сказать, пристройки к мирозданию. Это непривычно, поэтому было тяжело, но одновременно и крайне интересно. Кроме того, съёмки длились около семи месяцев, и мы все вложились максимально в эту историю. Она получилась очень реальной и во многом на злобу дня, причём даже бытового семейного дня, и это должно передаваться и быть интересным зрителю», — считает Евгений Стычкин.
«Алиби» — это история о том, что в жизни никто не застрахован от обмана, даже от самых близких людей. Как и о том, что современные реалии с гаджетами и красивой жизнью легко ложатся на сюжеты романов Достоевского, что и будет показано в сериале. Кроме того, это совместная работа семейной пары Евгения Стычкина и Ольги Сутуловой. При этом в сериале они тоже муж и жена. Как отметил режиссёр, «идея, чтобы я попробовал реального мужа и жену, принадлежит Саше Цекало. Считаю, что Евгений Стычкин и Оля Сутулова — одни из самых талантливых и одаренных актёров своего поколения. Женя очень много привнёс на съёмках, за счёт его придумок фильм смотрится легко и талантливо. На площадке с Олей и Женей было не просто, но в итоге получилось очень органично».
фото: пресс-служба Первого канала
«Пробы с Ольгой мы проходили вместе. Мне кажется, выбор на нас пал в силу того, что наши личные наработки за десять лет брака могли этой истории дать больше, чем даже отличная игра профессиональных актёров, но которые познакомились только вчера. В итоге в "Алиби" много наших с Ольгой придумок, включая даже посуду главных героев, — вспоминает Стычкин. — А ещё хотел бы отметить в сериале тему взаимоотношений родителей и детей. Она тоже крайне честно подана. Ребёнок, как только начинаешь ему врать, начинает врать тебе. Эта тема тоже есть в сериале».
Съёмки проходили в Санкт-Петербурге и Выборге на протяжении семи месяцев. «В сериале "Алиби" Санкт-Петербург — действующее лицо и играет одну из главных ролей. Мы снимали во все времена года. Есть разные исторические объекты, связанные с Достоевским, есть современный Питер. О том, как город меняется, говорит в фильме и Фёдор Михайлович. Всё время есть взаимодействие города и главного героя. Я очень люблю Санкт-Петербург, и если есть возможность, всегда снимаю там», — говорит Эген.
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