Евгений Стычкин найдёт «Алиби» для Ольги Сутуловой

анонс

Вышла вторая серия совместного проекта Кино-Театр.Ру и Гильдии неигрового кино и телевидения

12 октября

В Москве прозвучит эхо II Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии

С 14 по 17 октября сеансы пройдут в «Художественном», «Иллюзионе» и Центре документального кино