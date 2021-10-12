Евгений Цыганов работает «трезвым водителем» в трейлере сериала «Везёт»

Онлайн-кинотеатр IVI представляет тизер-трейлер трагикомедии «Везёт
» режиссёра Владимира Щеголькова
(«С пяти до семи
»).
Он был чемпионом по мотогонкам на льду, но от спортивной карьеры остались лишь кубки да грамоты. Он был честным мужем и счастливым отцом, но из-за беспробудного пьянства лишился семьи и уважения близких. Неудачный заезд на мототреке сломал ему жизнь. Теперь Иван Потапов — абсолютно растерявшийся человек, завязавший алкоголик, который честно, но безуспешно пытается не пить. По иронии судьбы Иван работает «трезвым водителем». Его пассажиры — сумасшедший, отправившийся на встречу с инопланетянами; бизнесмен, решивший покончить с собой; раввин, шагающий в мороз из аэропорта в город, потому что шабат; малолетняя ночная бабочка, сбежавшая от громилы-сутенера; отравленный клофелином египетский дирижер, концерт которого ожидает весь городской бомонд...
Главные роли в сериале сыграли Евгений Цыганов
, Владимир Меньшов
, Максим Лагашкин
, Светлана Ходченкова
, Юлия Снигирь
, Зоя Бербер
, Кирилл Кяро
, Сергей Газаров
, Яна Сексте
, Михаил Полицеймако
, Сергей Епишев
и другие.
Премьера первой серии «Везёт
» состоялась в рамках специальной сериальной программы 32-го российского кинофестиваля «Кинотавр». Эксклюзивный показ 8-серийного сериала запланирован в онлайн-кинотеатре IVI на ноябрь.
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