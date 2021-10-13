Гран-при II Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии получила драма «Девушка и паук»

Фильм-победитель рассказывает о драматическом переезде главной героини в новую квартиру. Действие разворачивается в течение одного дня, когда женщина покидает дом, который она делила с соседкой, и многое в их жизни разрушается и меняется.
Награда международного жюри досталась дебютной картине Мерави Герима «Пятна», появившейся в результате сотворчества режиссера с жителями афроамериканского квартала, изображенного в проекте. По решению национального жюри лучшим российским фильмом фестиваля признана картина Екатерины Селенкиной «Обходные пути». Специального упоминания удостоилась лента «Бобок» Александры Карелиной и Ивана Якушева.
В секции короткого метра победу разделили работы «В поисках Алины» Рокхайя Марьеме Бальде, «Двухсотлетие» Пабло Альварес-Меса и «Чувства летающих» Данилы Липатова. Специальным упоминанием жюри отметило фильм Пом Бунсермвичи «Девушка с лемонграссом», где главная героиня оказывается на съемочной площадке, а в центре сюжета — обряд со стеблями лемонграсса, который должен предотвращать дождь.
фото: Пресс-служба МФДКНГ
Также были объявлены победители питчинга, состоявшегося в рамках образовательного проекта KINOLABORATORIA для начинающих режиссеров короткого метра. Главный приз и 3 млн рублей на разработку картины «Антисексус» получила видеохудожница Дина Караман. В основу истории положено одноименное произведение Андрея Платонова. По сюжету на мертвом розовом озере обитает светящаяся летающая дыра и пристает к рабочим солепромысла с рекламой электромагнитного аппарата Antisexus.
Два гранта по 500 тысяч рублей достались проектам «Колка» Сони Петренко и «Фитоконтроль» Алексея Михайлова. Фильм-эссе Петренко размышляет о жизни в горах Северной Осетии после схода ледника Колка в 2002 году. Работа Михайлова рассказывает о мужчине, который переезжает в Румынию, но из-за фитоконтроля его не пропускают через границу, потому что он везет с собой комнатный цветок. Герой возвращается в родной город и встречает мальчика, который заменяет ему погибшего сына, пусть и на один день.
обсуждение >>