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Картины Романа Каримова, Алексея Федорченко и Анны Меликян получат господдержку

13 октября
2021 год

Новости кино >>
13 октября 2021
Подведены итоги питчинга социально значимого, авторского и экспериментального кино. Согласно списку, опубликованному на сайте Минкультуры России, государственную поддержку в 2021 году получат 20 проектов.

Эксперты отобрали такие работы, как «Плотник» Авдотьи Смирновой об истории отца, ухаживающего за неизлечимо больным ребёнком, «Жанна» Константина Статского по мотивам одноимённого спектакля с Евгением Мироновым в главной роли, «Холидейз» Бориса Акопова о выигрыше в лотерею и его последствиях, экранизация книги Андрея Геласимова «Степные боги», «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой, «Дыхание» Романа Каримова, «Ветер» Сергея Члиянца, «Рыжий» Семёна Серзина, «Енотовый город» Алексея Федорченко, «Кликушество» Ивана И. Твердовского, «Менады» Александра Зельдовича, «Фрау» Любови Мульменко, «Мальвина» Евгения Сангаджиева, «Летом тёплый асфальт» Ирины Бас и «Чувства Анны» Анны Меликян.

Картины Романа Каримова, Алексея Федорченко и Анны Меликян получат господдержку
фото: «Фрау»

Среди проектов для детей и юношества выбраны два фильма: «Чемпион» Александра Данилова о девочке, стремящейся к вершинам конного спорта, и «Чижик-Пыжик возвращается» Элины Суни о школьной экскурсии в Санкт-Петербург. Среди работ, создаваемых в копродукции, эксперты поддержали «Апатию» греческого режиссёра Александроса Авранаса с Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым в главных ролях про борьбу родителей с апатией дочерей, «Левана и Гиви» Бакура Бакурадзе о встрече двух друзей детства и «Яшу и Леонида Брежнева» Эдгара Багдасаряна с Юрием Стояновым в образе советского лидера.

За два дня питчинга экспертный совет рассмотрел 90 проектов. 14 из них были включены в резервный список на предоставление субсидии.
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№ 1
Арина Скрипенко   13.10.2021 - 09:59
Очень радостно, что редко-редко, один раз на миллион, но наши кинодеятели все-таки поддерживают достойных режиссеров, как Меликян читать далее>>
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