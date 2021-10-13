Картины Романа Каримова, Алексея Федорченко и Анны Меликян получат господдержку

Подведены итоги питчинга социально значимого, авторского и экспериментального кино. Согласно списку, опубликованному на сайте Минкультуры России, государственную поддержку в 2021 году получат 20 проектов.
Среди проектов для детей и юношества выбраны два фильма: «Чемпион» Александра Данилова о девочке, стремящейся к вершинам конного спорта, и «Чижик-Пыжик возвращается» Элины Суни о школьной экскурсии в Санкт-Петербург. Среди работ, создаваемых в копродукции, эксперты поддержали «Апатию» греческого режиссёра Александроса Авранаса с Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым в главных ролях про борьбу родителей с апатией дочерей, «Левана и Гиви» Бакура Бакурадзе о встрече двух друзей детства и «Яшу и Леонида Брежнева» Эдгара Багдасаряна с Юрием Стояновым в образе советского лидера.
За два дня питчинга экспертный совет рассмотрел 90 проектов. 14 из них были включены в резервный список на предоставление субсидии.
обсуждение >>