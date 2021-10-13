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Кирилл Пирогов стал «Переговорщиком»

13 октября
2021 год

Новости кино >>
13 октября 2021
Нурбек Эген приступил к съёмкам оригинального сериала Kion «Переговорщик» с Кириллом Пироговым, Владимиром Мишуковым и Лянкой Грыу в главных ролях. Компанию им составят Вильма Кутавичюте, Виталий Коваленко, Пётр Натаров, Иван Шибанов, Максим Белбородов и другие актёры. Семь 50-минутных эпизодов будут эксклюзивно доступны подписчикам онлайн-кинотеатра в 2022 году, уточняет пресс-служба МТС Медиа, отвечающей за производство сериала совместно с продюсерской компанией «Среда».

Кирилл Пирогов стал «Переговорщиком»
фото: пресс-служба компании «МТС»

«На примере сериала "Хрустальный" мы увидели, насколько аудитории отзывается история сложных героев, переживших тяжёлый опыт в прошлом. "Переговорщик" — история о персонаже, умеющем "читать" людей, который должен будет посмотреть своему страху в лицо. Сегодня как никогда раньше актуальны подобные истории, причём именно в формате большой драматической истории с часовыми эпизодами», — комментирует генеральный директор МТС Медиа/Kion Игорь Мишин.

Зрителям поведают о блестящем психологе и лучшем в России переговорщике Александре Максимове (Пирогов). У него за спиной огромный опыт и большое количество спасённых людей: он работал во время терактов, убеждал отпустить заложников, отговаривал преступников и жертв не совершать роковой поступок. За годы в профессии Максимов выработал собственный уникальный метод ведения переговоров. Но даже идеальный, казалось бы, сотрудник совершает ошибки. В прошлом Максимов ведя переговоры с террористами, захватившими школу, терпит поражение — погибает его дочь. Не в силах смотреть в глаза жене и сыну, Александр уходит из семьи. Спустя годы герой вновь сталкивается с виновником той трагедии — оказывается, во время взрыва в той школе злоумышленник не погиб и теперь бросает Максимову новый вызов.

Кирилл Пирогов стал «Переговорщиком»
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Идея этой истории принадлежит Игорю Мишину – он мне её впервые озвучил. Мне показалось интересным показать человека, который с лёгкостью способен прощупывать людей, манипулировать ими, но это умение, которое кажется преимуществом, оборачивается для него, наоборот, социальным отчуждением. Для меня особенность нашего проекта в прекрасном касте, который удалось собрать режиссёру Нурбеку Эгену, и его команде», — говорит автор сценария Олег Маловичко.

Создатели «Переговорщика» предложат зрителю погрузиться в уникальный мир профессии, о которой известно мало достоверных фактов. История создавалась при участии консультантов и профессиональных переговорщиков, кейсы истории взяты из реальной жизни. В сериале покажут механизмы «чтения» людей, представят ситуации, в которых Максимов будет вынужден пустить свои умения и навыки в ход, а также расскажут о сложных перипетиях отношений главного героя с его коллегами и семьей.

Кирилл Пирогов стал «Переговорщиком»
фото: пресс-служба компании «МТС»

По словам креативного продюсера Натальи Исаковой, «автор и шоураннер Олег Маловичко, автор сериала "Хрустальный", обладает редким даром сочетать психологическую драму и остросюжетный детектив. Нас ждёт удивительная история героя с раненной душой, который при этом лечит других. Мы надеемся, что зрителю будет интересно провести вместе с героем Кирилла Пирогова эти семь часов. Помимо сквозного драматического сюжета, в истории есть вертикальные кейсы, дающие объёмное представление о работе главного героя, которые, как это блестяще умеет делать Олег Маловичко, содержат отсылки к болевым точкам нашего времени».
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