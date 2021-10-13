Кирилл Пирогов стал «Переговорщиком»

анонс

Исполнилось 100 лет со дня рождения Ива Монтана

13 октября

Картины Романа Каримова, Алексея Федорченко и Анны Меликян получат господдержку

По итогам питчинга социально значимого, авторского и экспериментального кино в 2021 году будут поддержаны 20 проектов