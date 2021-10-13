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Исполнилось 100 лет со дня рождения Ива Монтана

13 октября
2021 год

Новости кино >>
13 октября 2021
Сегодня, 13 октября, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося французского шансонье и актёра Ива Монтана.


Иво Ливи родился 13 октября 1921 года в итальянском городке Монсуманьо Альто, в пятидесяти километрах от Флоренции, в семье Джузеппины и Джованни Ливи. С 13 лет начал работать помощником парикмахера, докером в порту. В Марселе впервые выступил как певец в небольших варьете и ресторанах, с 1944 года выступал в Париже в «Фолин-Бержер» и «Мулен Руж». В 1944-м во время выступления Ива в Париже его замечает Эдит Пиаф и становится наставницей начинающего исполнителя, они вместе выступали на эстраде до 1945-го.

В кино дебютировал ещё в 1941-м. В августе 1949-го во время отпуска встречает Симону Синьоре и влюбляется в неё. Вскоре Симона оставляет своего первого мужа, Ива Аллегре, и в декабре 1951-го выходит замуж за Монтана, с которым оставалась вплоть до своей смерти в 1985-м. Вместе они неоднократно выступали как партнёры по съёмочной площадке. В 1960-м, во время съёмок картины «Давайте займёмся любовью», работал вместе с Мэрилин Монро — между ними был короткий роман.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Ива Монтана
фото: кадр из фильма «Давайте займёмся любовью»

За свою жизнь актёр успел сыграть 60 ролей в таких картинах, как «Плата за страх», «Любите ли вы Брамса?», «Убийцы в спальных вагонах», «Жить, чтобы жить», «Красный круг», «Мания величия», «Сезар и Розали», «Дикарь», «Пистолет "Питон 357"», «И как Икар», «Выбор оружия» и «Манон с источника».

В 1955-м написал книгу воспоминаний «Солнцем полна голова». Его творчеству посвящены фильмы «Поёт Ив Монтан» и «Одиночество певца позади сцены». Обладатель пяти престижных наград, включая премию «Давид ди Донателло» и приз фестиваля в Каровых Варах. Ива Монтана не стало 9 ноября 1991-го во французском Санлисе во время съёмок фильма «ИП 5: остров толстокожих». Похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.
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Выбор оружияДавайте займемся любовьюДикарьЖить, чтобы житьИ как ИкарИП 5: остров толстокожихКрасный кругЛюбите ли вы Брамса?Мания величияМанон с источникаПистолет "Питон 357"Плата за страхПоёт Ив МонтанСезар и РозалиУбийцы в спальных вагонах

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