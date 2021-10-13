«Выйти нельзя остаться» и «Мизантроп» претендуют на призы фестивалей Новой Зеландии и Рио

Два российских веб-сериала номинированы на новозеландский фестиваль NZ Web Fest. «Выйти нельзя остаться» претендует на призы в категориях «Лучшая актриса» (Ян Гэ) и «Лучший актер» (Хельмут Мусхаммер). За звание лучшего актера также поборется Антон Фигуровский из нуарного комикса «Мизантроп». Победители будут объявлены 13 ноября, сообщает пресс-служба Red Carpet Studio.
фото: пресс-служба Red Carpet Studio
Также сериал «Выйти нельзя остаться» получил сразу три номинации мирового веб-смотра Rio WebFest: «Лучшая режиссура» (драма), «Лучший актерский состав» (драма) и «Лучший саундтрек».
«Выйти нельзя остаться» Ян Гэ не в первый раз участвует в международных смотрах – он уже был удостоен «Особого упоминания жюри» на фестивале веб-сериалов в Лиме Lima Web Fest, а также вошел в программу «Лучшие веб-сериалы» международного фестиваля сериалов Serial Killer, который проходил в чешском городе Брно с 21 по 26 сентября.
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