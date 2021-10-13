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Завершились съемки драмы «В парке Чаир»

13 октября
2021 год

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13 октября 2021
Завершились съемки 12-серийной драмы «В парке Чаир» с Антоном Хабаровым, Любовью Константиновой, Дарьей Жовнер, Софьей Синицыной и Фёдором Федотовым. Об этом сообщает пресс-служба компании «Амедиа Продакшн».

Завершились съемки драмы «В парке Чаир»
фото: пресс-служба компании «Амедиа Продакшн»

В центре сюжета — подруги, которые только окончили школу и мечтают о счастливой и яркой жизни. На дворе 1940 год, и они даже не догадываются, через какие испытания им придется пройти. За восемь лет истории девушки столкнуться с болью, утратами и настоящей любовью.

В актерский состав также вошли Вольфганг Черни, Виталий Кищенко, Александра Лупашко, Николай Шрайбер, Василий Мищенко, Ольга Лерман, Александр Сирин, Илья Древнов, Алексей Шевченков и другие. Режиссером выступил Сергей Коротаев. Сериал снимался по заказу Первого канала в Суздале, Москве и Ростове-на-Дону.

Завершились съемки драмы «В парке Чаир»
фото: пресс-служба компании «Амедиа Продакшн»

По сюжету действие происходит в нескольких городах: Двинске (вымышленный город где-то на северо-западе СССР, недалеко от границы), Смоленске и Москве. Роль Двинска идеально подошла улочкам Суздаля. Именно здесь живут главные герои, здесь же снимали батальные сцены с привлечением военной техники, немецкую оккупацию и партизанское сопротивление.

По словам главного продюсера «Амедиа Продакшн» Наталии Клибановой, «зрителей ждет яркая история любви, предательства и героизма. И все это приправлено остросюжетным шпионским детективом. На экране развернется история нескольких семей в одни из самых страшных для нашей страны годы — с 1940 по 1947-ой. Одноклассницы Люба, Соня, Аня и Алина, мечтая на выпускном о новой и яркой жизни, даже не представляют, через какие испытания придется им пройти и кем каждая из них станет в итоге. Старинный русский город Суздаль идеально вписался в наш контекст. Большинство домов здесь до сих пор выглядят так же, как в 40-х. А местные жители с удовольствием участвовали в массовых сценах вместе с нашими консультантами-реконструкторами. Проект был долгим и сложным. Начали снимать с зимнего блока в феврале 2021 года, застали все четыре сезона. На съемочной площадке было всё: мы привозили танки, бронетехнику, мотоциклы и самолеты, устраивали взрывы и пожары, заводили паровозы и играли свадьбы. Многие артисты, перевоплотившись в героев той эпохи, ощутили на себе тяжесть и боль того страшного времени».
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Любовь Константинова и Антон Хабаров встретятся «В парке Чаир»
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Завершились съемки драмы «В парке Чаир» фотографии
Завершились съемки драмы «В парке Чаир» фотографии
Завершились съемки драмы «В парке Чаир» фотографии
Завершились съемки драмы «В парке Чаир» фотографии
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