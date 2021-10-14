Видеосервис PREMIER готовит третий сезон «Мир! Дружба! Жвачка!»

В Москве прошла VI Международная конференция «ConTech 2021. Контент и технологии для цифрового ТВ в России». В ходе мероприятия руководитель департамента производства PREMIERМарина Катая рассказала, что видеосервис готовится к выпуску третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», сообщают организаторы ConTech.
фото: К/ф "МДЖ"
Подробности об актерском составе и сюжете продолжения молодежного хита про жизнь подростков в 1990-е пока не сообщаются. Помимо этого, В PREMIER отмечают важность социальной тематики как важной составляющей контентной политики платформы. «Это актуальный, иногда остро-социальный продукт, когда хочется делиться не только самим видео, но и темой, которую оно поднимает. В качестве примера можно привести документальный фильм про репродуктивное насилие "Фем.doc"», — добавила Марина Катая.
фото: Пресс-служба ConTech
Конференция ConTech состоялась в гибридном формате — более 100 делегатов присутствовали на площадке и свыше 250 зрителей следили за онлайн-трансляцией. В ходе потока «Диалоги про контент: стратегии производства, бизнес-модели, творчество» производители и распространители обменялись мнениями о трендах в контентной сфере, которая за последние пару лет вышла на авансцену борьбы платформ за пользователя.
Аналитическую основу дискуссии обеспечило исследование онлайн-кинотеатров за первое полугодие 2021 года, выводами из которого поделился генеральный директор ИАА Telecom Daily Денис Кусков. По его прогнозу, через два-три года на рынке произойдет перераспределение крупных игроков, которые займут 90% рынка, остальные 10% останутся нишевыми. Как показывают данные TelecomDaily, рост востребованности легального OTT-контента до сих пор сопряжен с высоким уровнем потребления пиратских ресурсов: почти половина платных подписчиков использует также «пиратку», однако их доля снижается.
Директор по контентной стратегии и аналитике IVIЕгор Великогло рассказал о планах онлайн-кинотеатра выпустить порядка 25 единиц собственного контента в следующем году. По его словам, аудитория становится все более искушенной и в условиях очень высокой конкуренции выстреливать будут только самые прорывные проекты.
фото: Пресс-служба ConTech
В рамках деловой программы прошла панельная дискуссия «Правовое регулирование медиателекома в эпоху цифровой трансформации отрасли». Заместитель генерального директора по контентной политике Триколора Николай Орлов выразил доминирующее среди его коллег мнение, что лучшей поддержкой отрасли со стороны государства стало бы отсутствие лишнего регулирования.
Представители индустрии обратили внимание на проблему запоздалой реакции законодателей на изменение рыночного ландшафта. Предметом обсуждения также стали меры поддержки отрасли. Исполнительный вице-президент Star Media Никита Трынкин посетовал на сложность получения финансирования для инновационных контентных проектов, даже если они соответствуют требованиям институтов господдержки. Так, Минкульт зачастую отказывает в поддержке предложенного продюсерами проекта, ссылаясь на то, что он слишком «цифровой» и рекомендуя обратиться в Институт развития интернета (ИРИ). В свою очередь, в ИРИ говорят, будто проект излишне «исторический», посылая его инициаторов дальше. А Исторический фонд советует обратиться снова в Минкульт — бюрократический круг замыкается. Комментируя законы, Трынкин отметил, что для Star Media как для производителя важно, чтобы заработали законы о едином измерителе в интернете и документ на основе антипиратского меморандума.
фото: Пресс-служба ConTech
Конференцию продолжил поток «MediaTech: технологии и сети доставки и ТВ-индустрии», главными темами которого стала дистрибуция телеканалов, облачные сервисы, а также влияние перемен в образе жизни аудитории на востребованные в отрасли подходы и решения. Рассматривая итоги прошлого года на медиарынке, директор департамента ТВ и контента J’son & Partners Consulting Сергей Исаков назвал его «годом экосистем». Холдинги, взявшие курс на построение экосистем, играют все более важную роль на рынке медиа.
Операционный директор «МТС Медиа» Алексей Иванов рассказал о трансформации характера конкуренции за внимание аудитории. По его словам, пользователь все меньше обращает внимание на то, с помощью каких технологий и сред доставки на его устройства приходит интересный для него контент, который сейчас и становится важнейшим аргументом в борьбе платформ за время абонента. Отрасль вступила в стадию перехода от конкуренции технологий к конкуренции контента, а борьба сред доставки сменилась интеграцией сред. «На первое место выходит то, какой контент человек потребляет, а технологии или среда потребления становятся вторичными. Это тренд, который наметился в 2020 году и явно проявляется в 2021-м. И контент имеет большее значение, чем стоимость подписки», — подчеркнул он.
Организаторы «ТМТ Конференции», «Телеспутник» и ИАА TelecomDaily уже начали подготовку деловой программы следующей конференции ConTech, которая обещает интегрировать в себя весь позитивный опыт предыдущих мероприятий.
обсуждение >>