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Дженнифер Лоуренс сыграет в комедии от сценариста «Офиса»

14 октября
2021 год

Новости кино >>
14 октября 2021
Дженнифер Лоуренс сыграет в комедии «Без обид» (No Hard Feelings) с «взрослым» рейтингом R, сообщает Variety.

Дженнифер Лоуренс сыграет в комедии от сценариста «Офиса»
фото: variety.com

Действие фильма развернется в штате Нью-Йорк — в деревушке на восточной окраине Лонг-Айленда. Ожидается, что это будет история в духе «Рискованного бизнеса» с Томом Крузом и «Очень плохой училки» с Кэмерон Диаз.

Проект снимет сценарист «Офиса» Джин Ступницки, который дебютировал в режиссуре в 2019 году с комедией «Хорошие мальчики». Права на фильм заполучила студия Sony Pictures.
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№ 2
Ирина Подкашко   15.10.2021 - 09:24
Очень непривычно будет видеть актрису в такой роли, но это классно, выходить за свои привычные рамки! Только это будет нескоро, наверное, пока актриса беременна читать далее>>
№ 1
Ирина Закинина (Москва)   15.10.2021 - 08:27
Вообще сложно представить Дженнифер Лоуренс в подобной роли))) Она мне всегда представлялась актрисой драмы, но точно не комедии. Ец все-таки идет что-то более серьезное) Но посмотрим читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Камерон ДиасТом КрузДженнифер Лоуренс
фильмы
ОфисОчень плохая училкаРискованный бизнесХорошие мальчики

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