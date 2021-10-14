Дженнифер Лоуренс сыграет в комедии от сценариста «Офиса»

Дженнифер Лоуренс
сыграет в комедии «Без обид
» (No Hard Feelings) с «взрослым» рейтингом R, сообщает Variety
.
фото: variety.com
Действие фильма развернется в штате Нью-Йорк — в деревушке на восточной окраине Лонг-Айленда. Ожидается, что это будет история в духе «Рискованного бизнеса
» с Томом Крузом
и «Очень плохой училки
» с Кэмерон Диаз
.
Проект снимет сценарист «Офиса
» Джин Ступницки
, который дебютировал в режиссуре в 2019 году с комедией «Хорошие мальчики
». Права на фильм заполучила студия Sony Pictures.
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