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Онлайн-кинотеатр IVI проведет всероссийский питчинг для начинающих сценаристов

14 октября
2021 год

Новости кино >>
14 октября 2021
Онлайн-кинотеатр IVI объявил о проведении всероссийского питчинга для начинающих сценаристов. Победитель сможет запустить свой проект в производство на IVI Originals.

Онлайн-кинотеатр IVI проведет всероссийский питчинг для начинающих сценаристов
фото: iStok

К участию приглашают студентов профильных учебных заведений со всей России, обучающихся по направлениям сценарное мастерство или драматургия. Заявки принимаются с 18 октября по 1 декабря этого года. В середине декабря станут известны имена победителей, которых пригласят на питчинг.

Выбором лучших проектов займутся представители IVI Originals и партнеры онлайн-кинотеатра — компании «Среда», Star Media, Hype Film, ZoomProduction, INEYProduction, а также шоураннеры и сценаристы Андрей ЗолотаревСпутник»), Алексей КазаковПобочный эффект») и другие.

Ознакомиться с требованиями для подачи заявки можно на сайте.
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№ 2
Ирина Подкашко   15.10.2021 - 09:25
С одной стороны, очень классно, что все больше и больше стараются поддержать начинающих профессионалов. Но с другой, есть ощущение, что это просто часть гонки кинотеатров читать далее>>
№ 1
Ирина Закинина (Москва)   15.10.2021 - 08:25
Очень здорово, что молодых людей так поддерживают! А то после вуза они не знаю, что делать со своей жизнью и куда двигаться. Ведь без опыта не берут, а если и берут, то за копейки читать далее>>
Всего сообщений: 2
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