Онлайн-кинотеатр IVI проведет всероссийский питчинг для начинающих сценаристов

Онлайн-кинотеатр IVI объявил о проведении всероссийского питчинга для начинающих сценаристов. Победитель сможет запустить свой проект в производство на IVI Originals.
фото: iStok
К участию приглашают студентов профильных учебных заведений со всей России, обучающихся по направлениям сценарное мастерство или драматургия. Заявки принимаются с 18 октября по 1 декабря этого года. В середине декабря станут известны имена победителей, которых пригласят на питчинг.
Выбором лучших проектов займутся представители IVI Originals и партнеры онлайн-кинотеатра — компании «Среда», Star Media, Hype Film, ZoomProduction, INEYProduction, а также шоураннеры и сценаристы Андрей Золотарев («Спутник»), Алексей Казаков («Побочный эффект») и другие.
Ознакомиться с требованиями для подачи заявки можно на сайте.
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