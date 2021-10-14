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Мультсериал «Ева и Ам Ням. Ура, доставка!» выйдет на START в следующем году

14 октября
2021 год

Новости кино >>
14 октября 2021
Разработчик популярной игры Cut The Rope, компания ZeptoLab и студия детских кинопроектов StoryTime создадут новый анимационный сериал с известным персонажем Ам Нямом — «Ева и Ам Ням. Ура, доставка!». Эксклюзивная премьера в России состоится на START в 2022 году, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Мультсериал «Ева и Ам Ням. Ура, доставка!» выйдет на START в следующем году
фото: Пресс-служба START

Серию игр Cut The Rope с участием забавного зеленого монстра во всем мире установили уже более 1,6 млрд раз, а просмотры коротких 3,5-минутных эпизодов «Приключения Ам Няма» превысили 30 млрд на различных платформах по всему миру.

Сериал «Ева и Ам Ням. Ура, доставка!» станет первым проектом с участием Ам Няма, в котором появятся диалоги и новый главный персонаж — жизнерадостная и энергичная девочка Ева. Для сериала разработаны новая стилистика и мир — волшебный остров, населенный дружелюбными людьми и милыми монстрами. Все необходимое жителям острова доставляет супербыстрая команда курьеров — Ева и Ам Ням. Для современного ребенка курьер — волшебник, а ожидание доставки и момент вручения — магия. Именно эту роль волшебника играет служба доставки Евы и Ам Няма.

В первом сезоне будет 52 эпизода по 5,5 минут. Ведущим автором и креативным продюсером выступит Василий КуценкоПоследний богатырь»). StoryTime представит анимационный сериал в России и СНГ, а ZeptoLab — по всему миру. Сейчас компания ведет переговоры с рядом крупных иностранных платформ и телеканалов.
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обсуждение >>
№ 2
Ирина Подкашко   15.10.2021 - 09:25
Такое милое название! Знаю, что эта игра была популярна раньше, но не успела поиграть в нее( Надеюсь, что мультфильм порадует фанатов! читать далее>>
№ 1
Ирина Закинина (Москва)   15.10.2021 - 08:23
Это же игра моего детства! Помню, как еще на планшете всем классом сидели играли в нее. Эх, воспоминания. Думаю, что мультфил получитмя не менее классным! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Ева и Ам Ням. Ура, доставка!

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