Мультсериал «Ева и Ам Ням. Ура, доставка!» выйдет на START в следующем году

Разработчик популярной игры Cut The Rope, компания ZeptoLab и студия детских кинопроектов StoryTime создадут новый анимационный сериал с известным персонажем Ам Нямом — «Ева и Ам Ням. Ура, доставка!». Эксклюзивная премьера в России состоится на START в 2022 году, сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: Пресс-служба START
Серию игр Cut The Rope с участием забавного зеленого монстра во всем мире установили уже более 1,6 млрд раз, а просмотры коротких 3,5-минутных эпизодов «Приключения Ам Няма» превысили 30 млрд на различных платформах по всему миру.
Сериал «Ева и Ам Ням. Ура, доставка!» станет первым проектом с участием Ам Няма, в котором появятся диалоги и новый главный персонаж — жизнерадостная и энергичная девочка Ева. Для сериала разработаны новая стилистика и мир — волшебный остров, населенный дружелюбными людьми и милыми монстрами. Все необходимое жителям острова доставляет супербыстрая команда курьеров — Ева и Ам Ням. Для современного ребенка курьер — волшебник, а ожидание доставки и момент вручения — магия. Именно эту роль волшебника играет служба доставки Евы и Ам Няма.
В первом сезоне будет 52 эпизода по 5,5 минут. Ведущим автором и креативным продюсером выступит Василий Куценко («Последний богатырь»). StoryTime представит анимационный сериал в России и СНГ, а ZeptoLab — по всему миру. Сейчас компания ведет переговоры с рядом крупных иностранных платформ и телеканалов.
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