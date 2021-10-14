В сети состоялась премьера документального веб-сериала «Вы из будущего 2»

В сети состоялась премьера
второго сезона документального веб-сериала «Вы из будущего
» о том, как новые технологии меняют креативные индустрии. Первый эпизод под названием «Игровая независимость» посвящен разработчикам видеоигр, сообщает пресс-служба проекта.
«В детстве видеоигры были главной песочницей, в которой я каждый день проживал истории от лица персонажей и учился рассказывать свои. Создать фильм об инди-разработчиках России, когда игровая индустрия на пике — предложение мечты. А сделать это через истории людей, любящих свое дело, — победа вдвойне
», — рассказал режиссер Владимир Тарасов
, который снял первый эпизод вместе с Дмитрием Квашниным
.
В альманах «Вы из будущего-2» войдут серии, рассказывающие о кинематографе и музыке будущего, искусстве на карантине и современных художниках. В них приняли участие хореограф Владимир Варнава
, дирижер Валерий Гергиев
, специалист по CG Арман Яхин
, глава МТС Медиа Игорь Мишин
, режиссер Антон Маслов
, певица Mirèle и другие. Все новеллы созданы продюсерским центром MovieStart и компанией letsplay.team при поддержке Института развития интернета.
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