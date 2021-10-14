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В сети состоялась премьера документального веб-сериала «Вы из будущего 2»

14 октября
2021 год

Новости кино >>
14 октября 2021
В сети состоялась премьера второго сезона документального веб-сериала «Вы из будущего» о том, как новые технологии меняют креативные индустрии. Первый эпизод под названием «Игровая независимость» посвящен разработчикам видеоигр, сообщает пресс-служба проекта.

В сети состоялась премьера документального веб-сериала «Вы из будущего 2»

«В детстве видеоигры были главной песочницей, в которой я каждый день проживал истории от лица персонажей и учился рассказывать свои. Создать фильм об инди-разработчиках России, когда игровая индустрия на пике — предложение мечты. А сделать это через истории людей, любящих свое дело, — победа вдвойне», — рассказал режиссер Владимир Тарасов, который снял первый эпизод вместе с Дмитрием Квашниным.

В альманах «Вы из будущего-2» войдут серии, рассказывающие о кинематографе и музыке будущего, искусстве на карантине и современных художниках. В них приняли участие хореограф Владимир Варнава, дирижер Валерий Гергиев, специалист по CG Арман Яхин, глава МТС Медиа Игорь Мишин, режиссер Антон Маслов, певица Mirèle и другие. Все новеллы созданы продюсерским центром MovieStart и компанией letsplay.team при поддержке Института развития интернета.
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№ 2
Ирина Подкашко   15.10.2021 - 09:28
Классно, что создатели не боятся говорить на такие темы, не очень популярные у более взрослого поколения! Не очень понятно только, с какой стороны они будут разбирать все? читать далее>>
№ 1
Ирина Закинина (Москва)   15.10.2021 - 08:18
Вообще прикольно. Но не очень поняла все-таки, что там будет происходить. Но затронуть тему креативных индустрий - необходимое и верное решение. Думаю, что это можно делать и в художественном воплощении читать далее>>
Всего сообщений: 2
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