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Начался показ второго сезона драмеди «Сама дура»

14 октября
2021 год

Новости кино >>
14 октября 2021
Состоялась премьера второго сезона драмеди «Сама дура». Как сообщает пресс-служба сериала, первый и второй эпизоды доступны для просмотра в официальном паблике проекта ВКонтакте.

Начался показ второго сезона драмеди «Сама дура»
фото: К/ф «Сама дура 2»

В центре сюжета вновь окажутся две сестры. Кристине (Полина Гухман) семнадцать, Маше (Елизавета Ищенко) шестнадцать — и кажется, что у них нет ничего общего. Бойкая и всегда бунтующая Кристина в любую минуту готова ввязаться в спор и отстаивать свое мнение до победного. Младшая Маша от рождения незрячая, тихая и послушная. Но несмотря на ограниченные способности, она совсем не беспомощна и отлично умеет манипулировать. Обе сестры с удовольствием устраивают друг другу проверки на прочность, не всегда представляя куда это может завести.

В новом сезоне Кристина и Маша столкнутся с новыми подростковыми проблемами. В сериях раскрываются темы правильного отношения к собственному телу, страха перед будущим, зависимости от гаджетов, этики сексуальных отношений и онлайн-шейминга.
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№ 2
Ирина Подкашко   15.10.2021 - 09:27
Выглядит интересно, но почему-то очень слабо верю в судьбу сериалов, выпускаемых в социальных сетях.. Ну не видела пока каких-то супер проектов там читать далее>>
№ 1
Ирина Закинина (Москва)   15.10.2021 - 08:16
Даже не слышала про первый сезон, если честно. Но выглядит классно - про подростковые загоны и всякие прочик проблемы. В общем-то понятно, почему этим занимается вк читать далее>>
Всего сообщений: 2
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