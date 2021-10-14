Начался показ второго сезона драмеди «Сама дура»

Состоялась премьера второго сезона драмеди «Сама дура». Как сообщает пресс-служба сериала, первый и второй эпизоды доступны для просмотра в официальном паблике проекта ВКонтакте.
фото: К/ф «Сама дура 2»
В центре сюжета вновь окажутся две сестры. Кристине (Полина Гухман) семнадцать, Маше (Елизавета Ищенко) шестнадцать — и кажется, что у них нет ничего общего. Бойкая и всегда бунтующая Кристина в любую минуту готова ввязаться в спор и отстаивать свое мнение до победного. Младшая Маша от рождения незрячая, тихая и послушная. Но несмотря на ограниченные способности, она совсем не беспомощна и отлично умеет манипулировать. Обе сестры с удовольствием устраивают друг другу проверки на прочность, не всегда представляя куда это может завести.
В новом сезоне Кристина и Маша столкнутся с новыми подростковыми проблемами. В сериях раскрываются темы правильного отношения к собственному телу, страха перед будущим, зависимости от гаджетов, этики сексуальных отношений и онлайн-шейминга.
обсуждение >>