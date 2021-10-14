Когда цена кусается: Роман Маякин охотится на упырей в трейлере сериала «Отец Сергий»

В сети появился трейлер мистического комедийного детектива «Отец Сергий
» режиссёра Кирилла Кузина
(«Лондонград. Знай наших!
»).
Отец Сергий — бывший священник, отстранённый от служения. Теперь он раскрывает преступления, совершенные при участии темных сил. Для Сергия это не только борьба со злом, но и бизнес: за каждую добытую нечисть он получает от церкви в лице Матушки неплохое вознаграждение. Отец Сергий не сторонится земных удовольствий (любит выпить и провести время в компании женщин) и довольно часто нарушает закон, в связи с чем на его след выходит следователь полиции капитан Катя Земцова.
Катя не готова поверить в сверхъестественное и подозревает Сергия в совершении страшных преступлений. Вместе им придется пройти большой путь и научиться доверять друг другу. Впереди их ждут не только битва с нечистью (в первом сезоне это Упырь, Кощей и Кот-Баюн), но и козни вредного и завистливого сослуживца Кати — оперативника Кракина. С каждым раскрытым делом в отношениях Кати и Сергия все больше видна взаимная симпатия...
«Вся съемочная группа была единым целым во время работы над проектом и действовала крайне быстро — съемки проходили, когда на улице стоял лютый холод, температура доходила до -25 градусов
, — рассказывает режиссёр-постановщик Кирилл Кузин. — Наш герой сражается со злом, не чураясь никаких методов. Он служит людям, в этом его предназначение. Нашей главной задачей было сделать так, чтобы у отца Сергия все это получалось за 15 минут экранного времени одного эпизода
».
Главные роли в проекте сыграли Роман Маякин
, Лукерья Ильяшенко
, Дмитрий Куличков
, Ирина Розанова
, Михаил Осипов
, Николай Шрайбер
, Ольга Веникова
и Ирина Вилкова
.
«Мой персонаж, Отец Сергий, борется с нечистью — злыми сказочными существами
, — поделился Роман Маякин. — Тем же самым занимался когда-то его отец, а мать была убита одним из этих существ. Но Сергий хочет не только отомстить за своих родных, но и в целом навести порядок в городе. Хотя сам персонаж, будучи положительным героем, имеет и свои пороки, которые отчасти помогают ему обнаруживать в окружающих что-то нечистое
».
Пилотный эпизод сериала «Отец Сергий» был показан в основном конкурсе третьего фестиваля сериалов «Пилот», проходившего в городе Иваново. По решению жюри сериал линейки KION Originals удостоился специальной награды с формулировкой «За мастерское смешение жанров».
«Проект представляет собой зрительский микс жанров: комедия, мистика, детектив
, — считает креативный продюсер Наталья Исакова. — Мы хотели дать новую жизнь хорошо знакомым персонажам сказок, показав их жизнь в цифровую эпоху, даже добро и зло в сериале действуют в рамках рыночной системы - зло можно не только победить, но и хорошо на этом заработать. Это придает Отцу Сергию амбивалентность, делает его очень интересным современным героем
».
27 октября в онлайн-кинотеатре KION выйдут первые две серии «Отца Сергия
». Далее каждую среду будет публиковаться по два новых эпизода.
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