Завершились съемки «Шпиона» с Сергеем Безруковым в роли двойного агента

В Москве завершились съемки сериала «Шпион» с Сергеем Безруковым в роли двойного агента. Об этом сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», которая занималась производством проекта по заказу Первого канала.
фото: Пресс-служба "Киностудии КИТ"
Главный герой аналитик Андрей Рыбин на самом деле оказывается американским разведчиком-нелегалом, которого двадцать пять лет назад внедрили в Россию. За это время Андрей женился, стал отцом, вырастил дочь и успел полюбить страну, которая дала ему самое главное – семью.
Для одного из эпизодов грим занял больше двух часов: по сюжету Рыбин перевоплощается в глубокого старика. Непростой была и сцена, где герой Безрукова балансирует на открытом окне. Ее снимали без дублера и даже без страховки. Однако самым сложным на этом проекте, по признанию актера, было общение на английском языке: «Говорить приходилось не просто по-английски, а с американским акцентом. Несмотря на то что у меня хороший слух, это было непросто».
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