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Завершились съемки «Шпиона» с Сергеем Безруковым в роли двойного агента

14 октября
2021 год

Новости кино >>
14 октября 2021
В Москве завершились съемки сериала «Шпион» с Сергеем Безруковым в роли двойного агента. Об этом сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», которая занималась производством проекта по заказу Первого канала.

Завершились съемки «Шпиона» с Сергеем Безруковым в роли двойного агента
фото: Пресс-служба "Киностудии КИТ"

Главный герой аналитик Андрей Рыбин на самом деле оказывается американским разведчиком-нелегалом, которого двадцать пять лет назад внедрили в Россию. За это время Андрей женился, стал отцом, вырастил дочь и успел полюбить страну, которая дала ему самое главное – семью.

Для одного из эпизодов грим занял больше двух часов: по сюжету Рыбин перевоплощается в глубокого старика. Непростой была и сцена, где герой Безрукова балансирует на открытом окне. Ее снимали без дублера и даже без страховки. Однако самым сложным на этом проекте, по признанию актера, было общение на английском языке: «Говорить приходилось не просто по-английски, а с американским акцентом. Несмотря на то что у меня хороший слух, это было непросто».

В сериале также снялись Ольга Ломоносова, Наталья Кудряшова, Алексей Матошин, Сергей Юшкевич и другие. Режиссерское кресло занял Вано Бурдули.
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обсуждение >>
№ 2
Ирина Подкашко   15.10.2021 - 09:31
Мне кажется, у Безрукова есть только одна проблема, которую он показал в каком-то из фильмов о себе, по-моему в "Мифах", он уже сыграл все, что можно(( читать далее>>
№ 1
Ирина Закинина (Москва)   15.10.2021 - 08:12
Господи.... Когда увидела, что сериал с Безруковым, обрадовалась. Но с таким сюжетом... Американец, полюбивший Россию. Боже мой, как пахнет пропагандой. Почему картина именно на первом канале, интересно?)))) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Завершились съемки «Шпиона» с Сергеем Безруковым в роли двойного агента фотографии
Завершились съемки «Шпиона» с Сергеем Безруковым в роли двойного агента фотографии
Завершились съемки «Шпиона» с Сергеем Безруковым в роли двойного агента фотографии
Завершились съемки «Шпиона» с Сергеем Безруковым в роли двойного агента фотографии
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