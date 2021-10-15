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Аглая Тарасова, Елена Лядова и Антон Шагин вернулись к съемкам в военной драме «Воздух»

15 октября
2021 год

Новости кино >>
15 октября 2021
Стартовал второй съемочный блок военной драмы «Воздух», над которой режиссер и сценарист Алексей Герман-младший работает с 2018 года, сообщает пресс-служба кинокомпании Metrafilms. Главные роли в фильме исполняют Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Юлия Шишова, Елена Лядова, Сергей Безруков, Антон Шагин и Игорь Митюшкин.

Аглая Тарасова, Елена Лядова и Антон Шагин вернулись к съемкам в военной драме «Воздух»
фото: Пресс-служба кинокомпании Metrafilms

По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц. Главная героиня Женя многое пережила и научилась не привязываться к людям, чтобы потом не чувствовать боль от утраты. Ей трудно даются дружба и любовь — только в небе она чувствует себя на своем месте. Вскоре Женя становится лучшей летчицей полка, готовясь вступить в свой последний бой.

Для съемок в мельчайших деталях были воссозданы полноразмерные модели военных самолетов — включая имитации кабин пилотов, двигателей и авионики. За точный дизайн костюмов отвечает художник-постановщик фильма Елена Окопная. В 2018 году на Берлинском кинофестивале ей вручили «Серебряного Медведя» за выдающийся художественный вклад в киноискусство художника-постановщика и художника по костюмам.

Съемки продлятся до января 2022 года. Кинотеатральный релиз намечен на 2023-й.
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обсуждение >>
№ 4
Ирина Закинина (Москва)   16.10.2021 - 11:15
Блин, ребят, за один день две новости про съемки военных драм.... АААА, все, реально, невыносимо. Никому это уже неинтересно. Хватает этого всего... читать далее>>
№ 3
Чапалино   15.10.2021 - 20:40
Безруков по моему мнению не для военных фильмов актер, возможно я не прав, после Бендера такое впечатление осталось. читать далее>>
№ 2
Чапалино   15.10.2021 - 20:33
... Ну если хорошо снимут, то почему нет? читать далее>>
№ 1
Ирина Подкашко   15.10.2021 - 09:34
Когда последний раз была в кино, уже удивилась, сколько фильмов про летчиков во время ВОВ выходит.. И тут еще один.. Куда столько? читать далее>>
Всего сообщений: 4
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персоны
Сергей БезруковАлексей Герман (младший)Кристина ЛапшинаЕлена ЛядоваИгорь МитюшкинЕлена ОкопнаяАнастасия ТалызинаАглая ТарасоваАнтон ШагинЮлия Шишова
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