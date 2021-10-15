Аглая Тарасова, Елена Лядова и Антон Шагин вернулись к съемкам в военной драме «Воздух»

По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц. Главная героиня Женя многое пережила и научилась не привязываться к людям, чтобы потом не чувствовать боль от утраты. Ей трудно даются дружба и любовь — только в небе она чувствует себя на своем месте. Вскоре Женя становится лучшей летчицей полка, готовясь вступить в свой последний бой.
Для съемок в мельчайших деталях были воссозданы полноразмерные модели военных самолетов — включая имитации кабин пилотов, двигателей и авионики. За точный дизайн костюмов отвечает художник-постановщик фильма Елена Окопная. В 2018 году на Берлинском кинофестивале ей вручили «Серебряного Медведя» за выдающийся художественный вклад в киноискусство художника-постановщика и художника по костюмам.
Съемки продлятся до января 2022 года. Кинотеатральный релиз намечен на 2023-й.
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