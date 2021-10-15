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Зима близко: что показали в трейлере финальной части «Атаки титанов»

15 октября
2021 год

Новости кино >>
15 октября 2021
В сети появился трейлер второй половины финального сезона «Атаки титанов», который подведет итоги девятилетней истории. Релиз намечен на 9 января 2022 года, количество эпизодов объявят позднее.



Вслед за одноименной мангой Хадзимэ Исаямы, выходившей с 2009-го по 2021-й, сериал отправляет зрителей в дистопический мир, где человечество ведет борьбу с огромными чудовищами-людоедами — титанами. События напоминают альтернативную историю, где вторжение исполинов заставило человечество застрять в Средневековье, спрятавшись от напасти за тремя высоченными стенами. Однако для борьбы с титанами были изобретены специальные клинки и приспособления, позволяющие практически «летать» по городским крышам или лесам с высокими деревьями. Центральная роль в этой истории отведена юноше Эрену Йегеру и его друзьям детства пробивной Микасе Акерман и пугливому, но стратегически мыслящему Армину Алерту. Мальчик хочет отомстить титанам за убийство матери, а также раскрыть некий семейный секрет.

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Трейлер сообщает, что 76 эпизод будет носить имя «Кара» или «Наказание» (Judgement), а также показывает преимущественно компиляцию ключевых сражений и смертей сериала. Перед трансляцией заключительной части сезона обещают показать рекап 75 эпизодов, а также выпустить несколько побочных историй о Леви, Энни и Микасе («Выбор без сожаления» и «Потерянные девушки»).

Зима близко: что показали в трейлере финальной части «Атаки титанов»

«Атака титанов» — одно из самых известных и влиятельных для поп-культуры аниме современности. Экранизация стартовала в 2013 году, а второй сезон вышел лишь четыре года спустя. Третий и четвертый разделили на две части. С 2020-го по 2021-й «Атака титанов» попала в книгу рекордов Гиннеса как «самое востребованное аниме-телешоу».

Производством финального сезона занимается студия MAPPA («Дорохэдоро», «Зомбиленд Сага», «Бог старшей школы»).
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обсуждение >>
№ 4
Ирина Закинина (Москва)   16.10.2021 - 11:12
Вообще правда так любопытно, что это вроде уже был законченный проект, а тут такое неожиданное возрождение)) Ну что же, райдутесь, фанаты аниме читать далее>>
№ 3
Аleks201   15.10.2021 - 21:08
... Старые аниме бывают часто лучше новых, особо тоже в них не разбираюсь, но визуально так выглядит. читать далее>>
№ 2
Чапалино   15.10.2021 - 20:46
Как-то хотел посмотреть сериал аниме, но выбор оказался очень огромен, в итоге не помню на каком сериале я остановился и отбросил эту идею))))). читать далее>>
№ 1
Ирина Подкашко   15.10.2021 - 09:33
Удивительно, что это аниме все еще идет.. Мне почему-то казалось, что оно очень старое и давно закончилось, но даже интересно, что есть такие долгоиграющие серии читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Зима близко: что показали в трейлере финальной части «Атаки титанов» фотографии
Зима близко: что показали в трейлере финальной части «Атаки титанов» фотографии
Зима близко: что показали в трейлере финальной части «Атаки титанов» фотографии
Зима близко: что показали в трейлере финальной части «Атаки титанов» фотографии
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