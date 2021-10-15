Зима близко: что показали в трейлере финальной части «Атаки титанов»

В сети появился трейлер второй половины финального сезона «Атаки титанов
», который подведет итоги девятилетней истории. Релиз намечен на 9 января 2022 года, количество эпизодов объявят позднее.
Вслед за одноименной мангой Хадзимэ Исаямы
, выходившей с 2009-го по 2021-й, сериал отправляет зрителей в дистопический мир, где человечество ведет борьбу с огромными чудовищами-людоедами — титанами. События напоминают альтернативную историю, где вторжение исполинов заставило человечество застрять в Средневековье, спрятавшись от напасти за тремя высоченными стенами. Однако для борьбы с титанами были изобретены специальные клинки и приспособления, позволяющие практически «летать» по городским крышам или лесам с высокими деревьями. Центральная роль в этой истории отведена юноше Эрену Йегеру и его друзьям детства пробивной Микасе Акерман и пугливому, но стратегически мыслящему Армину Алерту. Мальчик хочет отомстить титанам за убийство матери, а также раскрыть некий семейный секрет.
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Большая маленькая дрожь: гид по вселенной «Атаки титанов»
Трейлер сообщает, что 76 эпизод будет носить имя «Кара» или «Наказание» (Judgement), а также показывает преимущественно компиляцию ключевых сражений и смертей сериала. Перед трансляцией заключительной части сезона обещают показать рекап 75 эпизодов, а также выпустить несколько побочных историй о Леви, Энни и Микасе («Выбор без сожаления» и «Потерянные девушки»).
«Атака титанов»
— одно из самых известных и влиятельных для поп-культуры аниме современности. Экранизация стартовала в 2013 году, а второй сезон вышел лишь четыре года спустя. Третий и четвертый разделили на две части. С 2020-го по 2021-й «Атака титанов» попала в книгу рекордов Гиннеса как «самое востребованное аниме-телешоу».
Производством финального сезона занимается студия MAPPA
(«Дорохэдоро»
, «Зомбиленд Сага»
, «Бог старшей школы»
).
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