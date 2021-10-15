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Продлевать – будем! Второй сезон «Истребителя демона» обзавелся трейлером с Кварталом красных фонарей

15 октября
2021 год

Новости кино >>
15 октября 2021
Студия ufotable поделилась новым трейлером ко второму сезону «Истребителя демонов», а именно — арке «Квартал красных фонарей», стартующей 5 декабря.



Первые семь эпизодов сериала перескажут события полнометражного «Поезда “Бесконечного”», в прошлом году ставшего самым кассовым фильмом планеты. После этого аниме выходит на новую арку «Квартал красных фонарей», где, соответственно, сменятся опенинг и эндинг.

Ранее все композиции исполняла певица LiSa, но с восьмого эпизода в треках будет звучать голос поп-исполнительницы Aimer, до этого помогавшей с музыкальным сопровождением для аниме «Любовь похожа на прошедший дождь», «Блич», «Кабанэри железной крепости» и франшизы «Судьба: Ночь схватки».

Продлевать – будем! Второй сезон «Истребителя демона» обзавелся трейлером с Кварталом красных фонарей

Сериал «Истребитель демонов», созданный на основе одноименной манги Коёхару Готоге, вышел в 2019-м и буквально за год стал одним из самых популярных аниме в мире. Сюжет рассказывает о жизненном пути подростка Тандзиро, чью семью растерзали демоны. Пройдя через тяжелейшие испытания, юноша становится охотником на чудовищ: он путешествует по Японии эры Тайсё вместе с не до конца обратившейся в нечисть сестрой Нэдзуко и товарищами по оружию – трусливым Дзэнъицу, во сне превращающимся в машину для убийства, и импульсивным Иноскэ, разгуливающим в маске кабана.
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обсуждение >>
№ 3
Чапалино   16.10.2021 - 15:50
Почитал описание сериала, вспомнил советские мультфильмы которые смотрел, закрыл вкладку с новостью. Визуально сделано конечно классно, как большинство аниме. читать далее>>
№ 2
Ирина Подкашко   16.10.2021 - 11:26
Не смотрела конкретно этот аниме, но знаю многих, кто любит этот сериал. Хотя, если честно, лично мне не очень нравится сама канва, поэтому и не смотрела читать далее>>
№ 1
Ирина Закинина (Москва)   16.10.2021 - 11:01
Всегда было интересно - почему вы так много пишите про аниме, а про зарубежные сериалы и кино в разы меньше? Чем аниме заслужило отдельную честь? читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Продлевать – будем! Второй сезон «Истребителя демона» обзавелся трейлером с Кварталом красных фонарей фотографии
Продлевать – будем! Второй сезон «Истребителя демона» обзавелся трейлером с Кварталом красных фонарей фотографии
Продлевать – будем! Второй сезон «Истребителя демона» обзавелся трейлером с Кварталом красных фонарей фотографии
Продлевать – будем! Второй сезон «Истребителя демона» обзавелся трейлером с Кварталом красных фонарей фотографии
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