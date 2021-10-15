Продлевать – будем! Второй сезон «Истребителя демона» обзавелся трейлером с Кварталом красных фонарей

Студия ufotable
поделилась новым трейлером ко второму сезону «Истребителя демонов»
, а именно — арке «Квартал красных фонарей», стартующей 5 декабря.
Первые семь эпизодов сериала перескажут события полнометражного «Поезда “Бесконечного”»
, в прошлом году ставшего самым кассовым фильмом планеты. После этого аниме выходит на новую арку «Квартал красных фонарей»
, где, соответственно, сменятся опенинг и эндинг.
Ранее все композиции исполняла певица LiSa
, но с восьмого эпизода в треках будет звучать голос поп-исполнительницы Aimer
, до этого помогавшей с музыкальным сопровождением для аниме «Любовь похожа на прошедший дождь»
, «Блич»
, «Кабанэри железной крепости»
и франшизы «Судьба: Ночь схватки»
.
Сериал «Истребитель демонов»
, созданный на основе одноименной манги Коёхару Готоге
, вышел в 2019-м и буквально за год стал одним из самых популярных аниме в мире. Сюжет рассказывает о жизненном пути подростка Тандзиро, чью семью растерзали демоны. Пройдя через тяжелейшие испытания, юноша становится охотником на чудовищ: он путешествует по Японии эры Тайсё вместе с не до конца обратившейся в нечисть сестрой Нэдзуко и товарищами по оружию – трусливым Дзэнъицу, во сне превращающимся в машину для убийства, и импульсивным Иноскэ, разгуливающим в маске кабана.
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