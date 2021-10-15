Павел Баршак перевоплотится в опытного снайпера в военном фильме «Через прицел»

В Москве стартовали съемки военной драмы «Через прицел» с Павлом Баршаком в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпания Star Media, которая занимается производством проекта для телеканала «Россия».
фото: Пресс-служба кинокомпания Star Media
Действие разворачивается в 1942 году во время Великой Отечественной войны. Возвращаясь с задания, опытные снайперы Алексей (Павел Баршак) и Егор Брошины сталкиваются с немецким стрелком-асом Венглером (Филипп Рейнхард). В результате дуэли Егор погибает, а Алексей получает тяжелое ранение и попадает в госпиталь. Едва восстановившись, мужчина рвется на фронт, но медицинская комиссия признает его негодным. Вместо возвращения на передовую командование поручает Алексею необычное задание – обучать снайперскому делу молодых курсанток. Тренировать своих подопечных он берется жестко, порой даже жестоко.
«Для меня съемки картины о войне – ответственное дело, тут нельзя допустить фальши или имитации. На проекте работает большая команда специалистов – военных консультантов и историков. Наши артисты прошли специальную подготовку: они занимались с профессиональным снайпером и научились обращаться с оружием, стрелять в положении лежа, сидя, стоя и бесшумно передвигаться», — рассказал режиссер-постановщик Сергей Коротаев.
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