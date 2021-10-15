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Павел Баршак перевоплотится в опытного снайпера в военном фильме «Через прицел»

15 октября
2021 год

Новости кино >>
15 октября 2021
В Москве стартовали съемки военной драмы «Через прицел» с Павлом Баршаком в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпания Star Media, которая занимается производством проекта для телеканала «Россия».

Павел Баршак перевоплотится в опытного снайпера в военном фильме «Через прицел»
фото: Пресс-служба кинокомпания Star Media

Действие разворачивается в 1942 году во время Великой Отечественной войны. Возвращаясь с задания, опытные снайперы Алексей (Павел Баршак) и Егор Брошины сталкиваются с немецким стрелком-асом Венглером (Филипп Рейнхард). В результате дуэли Егор погибает, а Алексей получает тяжелое ранение и попадает в госпиталь. Едва восстановившись, мужчина рвется на фронт, но медицинская комиссия признает его негодным. Вместо возвращения на передовую командование поручает Алексею необычное задание – обучать снайперскому делу молодых курсанток. Тренировать своих подопечных он берется жестко, порой даже жестоко.

В актерский состав также вошли Сергей Пускепалис, Василиса Семашкова, Полина Пушкарук, Мария Баева, Василий Неверов, Павел Рассомахин, Константин Милованов, Артем Данилов, Надежда Карпова, Пауль Орлянский и другие.

Павел Баршак перевоплотится в опытного снайпера в военном фильме «Через прицел»
фото: Пресс-служба кинокомпания Star Media

«Для меня съемки картины о войне – ответственное дело, тут нельзя допустить фальши или имитации. На проекте работает большая команда специалистов – военных консультантов и историков. Наши артисты прошли специальную подготовку: они занимались с профессиональным снайпером и научились обращаться с оружием, стрелять в положении лежа, сидя, стоя и бесшумно передвигаться», — рассказал режиссер-постановщик Сергей Коротаев.
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№ 3
Ирина Подкашко   16.10.2021 - 11:19
Вроде 9 мая еще совсем не близко, почему в последнее время только и новостей, что про военные фильмы, сериалы, проекты, ужас.. читать далее>>
№ 2
Ирина Закинина (Москва)   16.10.2021 - 11:10
Поняла, что уже больше не могу смотреть на эти военные фильмы. Блин, просто, каждый день появляется какой-то новый фильм или сериал про войну. С ума уже сойти можно читать далее>>
№ 1
Чапалино   15.10.2021 - 21:00
В оценке жанра драма я не силен, но Битва за Севастополь мне понравилась, там как раз тема про снайпера женского пола была, история про снайперов может и хорошо пойдет. Так и не понял история придуманная... читать далее>>
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персоны
Мария БаеваПавел БаршакАртём ДаниловВасилиса ИзмайловаНадежда КарповаСергей КоротаевКонстантин МиловановВасилий НеверовПауль ОрлянскийСергей ПускепалисПолина ПушкарукПавел РассомахинФилипп Рейнхардт
фильмы
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