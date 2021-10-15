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Алексей Серебряков присоединился к актерскому составу сериала «Ваша честь»

15 октября
2021 год

Новости кино >>
15 октября 2021
Алексей Серебряков присоединился к актерскому составу сериала «Ваша честь». Он сыграет крупного криминального авторитета, который отбывает наказание в тюрьме, сообщает пресс-служба платформы more.tv.

Алексей Серебряков присоединился к актерскому составу сериала «Ваша честь»
фото: Пресс-служба more.tv

Сюжет основан на одноименном израильском сериале. В центре истории — влиятельный и принципиальный судья Михаил Романов (Олег Меньшиков), чей сын Антон (Владислав Миллер) сбивает мотоциклиста и скрывается с места преступления. Романов без колебаний решает отвезти парня в полицию: он должен признаться и понести наказание. Но быстро выясняется, что сбитый мотоциклист — сын одного из самых опасных преступников города (Алексей Серебряков), которого Романов собственноручно отправил в тюрьму год назад. Судья понимает, что признаться в аварии — означает обречь сына на верную гибель. И он готов на все, чтобы спасти его.

Также в проекте снимаются Даниил Воробьев, Ольга Тумайкина и Дарья Урсуляк. Премьера состоится на more.tv в этом году.
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№ 6
Adaraskan (Кишинев)   16.10.2021 - 23:31
... Как и " БЛЕСТЯЩЕ ", и СВОЕВРЕМЕННО ПРИПЕРСЯ НАЗАД ИЗ КАНАДЫ ! читать далее>>
№ 5
Adaraskan (Кишинев)   16.10.2021 - 23:28
Ну да он у нас САМЫЙ обиженный , все кругом ГРУБЫЕ , Злые , страшные .страшные .Вот рванул от всего этого в КАНАДУ сравнил там и понял НИКОМУ ОН ТАМ НЕ НУЖЕН, а КУШАТЬ то хочется и каждый день да хорошо... читать далее>>
№ 4
Adaraskan (Кишинев)   16.10.2021 - 23:22
Он так выглядит потому, что съездил в Канаду, сравнил с ПОДМОСКОВЬЕМ, и рванул назад ! читать далее>>
№ 3
Тошик (Москва)   16.10.2021 - 15:15
Как-то очень плохо выглядит любимый актер, даже несмотря на парик. Надеюсь, что в образе. А вот выбор актера на роль судьи разом подрывает достоверность всего фильма... читать далее>>
№ 2
Ирина Подкашко   16.10.2021 - 11:21
Такие роли прям для Серебрякова, у него типаж лица очень подходит под несчастных героев или героев-злодеев читать далее>>
Всего сообщений: 6
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