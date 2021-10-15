Алексей Серебряков присоединился к актерскому составу сериала «Ваша честь». Он сыграет крупного криминального авторитета, который отбывает наказание в тюрьме, сообщает пресс-служба платформы more.tv.
фото: Пресс-служба more.tv
Сюжет основан на одноименном израильском сериале. В центре истории — влиятельный и принципиальный судья Михаил Романов (Олег Меньшиков), чей сын Антон (Владислав Миллер) сбивает мотоциклиста и скрывается с места преступления. Романов без колебаний решает отвезти парня в полицию: он должен признаться и понести наказание. Но быстро выясняется, что сбитый мотоциклист — сын одного из самых опасных преступников города (Алексей Серебряков), которого Романов собственноручно отправил в тюрьму год назад. Судья понимает, что признаться в аварии — означает обречь сына на верную гибель. И он готов на все, чтобы спасти его.
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