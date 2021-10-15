Братья Андреасян снимут фильм об аварийной посадке самолета на кукурузное поле в Подмосковье

Следующим летом «Кинокомпания братьев Андреасян» приступит к съемкам фильма о «чуде на кукурузном поле» — подвиге пилота Дамира Юсупова, который в августе 2019 года сумел экстренно посадить самолет «Уральских авиалиний», несмотря на отказ двух двигателей.
фото: Пресс-служба «Кинокомпании братьев Андреасян»
Во время взлета Airbus A321 столкнулся со стаей чаек. В этой аварийной ситуации Юсупов принял решение сажать самолет на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский и таким образом спас жизни 233 человек. За мужество командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звезды Героев России.
Идея фильма принадлежит студентке Сарика Андреасяна Екатерине Муратовой — именно она познакомила режиссера с летчиком. Юсупов признался, что ему уже предлагали снять кино о его подвиге, но в сценарии было чересчур много вымышленного. «Мне нравятся фильмы, основанные на реальных историях, поэтому я согласился посодействовать и быть консультантом. Мы взаимодействуем со сценаристом и хотим максимально глубоко и художественно окунуться в данное событие», — добавил он.
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