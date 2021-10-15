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Братья Андреасян снимут фильм об аварийной посадке самолета на кукурузное поле в Подмосковье

15 октября
2021 год

Новости кино >>
15 октября 2021
Следующим летом «Кинокомпания братьев Андреасян» приступит к съемкам фильма о «чуде на кукурузном поле» — подвиге пилота Дамира Юсупова, который в августе 2019 года сумел экстренно посадить самолет «Уральских авиалиний», несмотря на отказ двух двигателей.

Братья Андреасян снимут фильм об аварийной посадке самолета на кукурузное поле в Подмосковье
фото: Пресс-служба «Кинокомпании братьев Андреасян»

Во время взлета Airbus A321 столкнулся со стаей чаек. В этой аварийной ситуации Юсупов принял решение сажать самолет на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский и таким образом спас жизни 233 человек. За мужество командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звезды Героев России.

Идея фильма принадлежит студентке Сарика Андреасяна Екатерине Муратовой — именно она познакомила режиссера с летчиком. Юсупов признался, что ему уже предлагали снять кино о его подвиге, но в сценарии было чересчур много вымышленного. «Мне нравятся фильмы, основанные на реальных историях, поэтому я согласился посодействовать и быть консультантом. Мы взаимодействуем со сценаристом и хотим максимально глубоко и художественно окунуться в данное событие», — добавил он.
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обсуждение >>
№ 4
Ирина Подкашко   16.10.2021 - 11:22
Есть, конечно, ощущение, что мы пытаемся повторить успех голливудских фильмов на эту тему, но все, что не о войне, уже радует! читать далее>>
№ 3
Алёна-Варна   16.10.2021 - 11:18
Дамир Юсупов – настоящий герой. И фильм можно снять, если снят будет достойно, на уровне первого " Экипажа"))) читать далее>>
№ 2
Ирина Закинина (Москва)   16.10.2021 - 11:06
Конечно, после Защитников ждать чего-то хорошего не стоит. Очень не хотелось бы, чтобы такую великую историю испортили плохим фильмом)) читать далее>>
№ 1
Аleks201   15.10.2021 - 21:06
Смотрел только Защитников от этой команды , хватило меня на 20 минут. А тут такая сложная история, ну подождем. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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фотографии >>
Братья Андреасян снимут фильм об аварийной посадке самолета на кукурузное поле в Подмосковье фотографии
Братья Андреасян снимут фильм об аварийной посадке самолета на кукурузное поле в Подмосковье фотографии
Братья Андреасян снимут фильм об аварийной посадке самолета на кукурузное поле в Подмосковье фотографии
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