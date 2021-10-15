Кинокомпания «Централ Партнершип» станет прокатчиком фильмов студии Yellow Black & White

Компания «Централ Партнершип» сообщила о заключении долгосрочного партнерского соглашения со студией Yellow Black & White — одним из лидеров отечественного кинопроизводства. В рамках сделки ЦПШ станет прокатчиком фильмов YBW и получит телевизионные права на пакет ее проектов.
фото: К/ф "Декабрь"
Соглашение, заключенное на четыре года, включает в себя 40 полнометражных фильмов. В их числе семейное приключение «Чебурашка», драматический триллер о последних днях жизни Сергея Есенина «Декабрь», «Вызов» с Юлией Пересильд, снятый в космосе, и другие.
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