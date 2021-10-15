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Кинокомпания «Централ Партнершип» станет прокатчиком фильмов студии Yellow Black & White

15 октября
2021 год

Новости кино >>
15 октября 2021
Компания «Централ Партнершип» сообщила о заключении долгосрочного партнерского соглашения со студией Yellow Black & White — одним из лидеров отечественного кинопроизводства. В рамках сделки ЦПШ станет прокатчиком фильмов YBW и получит телевизионные права на пакет ее проектов.

Кинокомпания «Централ Партнершип» станет прокатчиком фильмов студии Yellow Black & White
фото: К/ф "Декабрь"

Соглашение, заключенное на четыре года, включает в себя 40 полнометражных фильмов. В их числе семейное приключение «Чебурашка», драматический триллер о последних днях жизни Сергея Есенина «Декабрь», «Вызов» с Юлией Пересильд, снятый в космосе, и другие.

За годы сотрудничества «Централ Партнершип» и студия Yellow Black & White совместно выпустили такие ленты, как «Холоп», «Текст» и «Непосредственно Каха!».

В этом году компания ЦПШ уже заключила соглашения с компаниями «Кинослово», QS Films, продюсерским центром «Горад», а также двухлетний контракт с режиссером Марюсом Вайсбергом.
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№ 4
Ирина Подкашко   16.10.2021 - 11:24
Очень классный продакшн всегда был, но в последнее время что-то расстраивают немного проекты: тот же "Взлет", ну зачем, почему( читать далее>>
№ 3
Ирина Закинина (Москва)   16.10.2021 - 11:04
Вообще почти все выпущенные совместные картины классные получились, что является редкостью для России. Надеемся, что Вызов тоже станет хорошим фильмом. Не зря же весь этот спектакль делали))) читать далее>>
№ 2
Аleks201   16.10.2021 - 03:26
Зашел на новость ради Асмус на картинке, в Декабрь состав актеров интересный. читать далее>>
№ 1
Чапалино   15.10.2021 - 21:12
А для меня «Чебурашка» если сейчас сравнивать должен был стать русским Губкой бобом, а там будет семейное приключение. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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