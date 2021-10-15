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В повторный прокат выйдут три фильма Педро Альмодовара — «Возвращение», «Дурное воспитание» и «Поговори с ней»

15 октября
2021 год

Новости кино >>
15 октября 2021
В повторный прокат выйдут три фильма Педро Альмодовара, снятые режиссером в начале 2000-х, — «Возвращение», «Дурное воспитание» и «Поговори с ней». Об их выпуске на экраны сообщила компания «Russian World Vision».

В повторный прокат выйдут три фильма Педро Альмодовара — «Возвращение», «Дурное воспитание» и «Поговори с ней»
фото: К/ф «Возвращение»

В Москве все три картины будут показаны при участии проекта КАРО.Арт в большом зале киноцентра «Октябрь». Ленты представит и обсудит со зрителями кинокритик Антон Долин. Сеансы состоятся 19 и 25 октября, а также 3 ноября.

В Петербурге «Возвращение» можно будет увидеть и обсудить вместе с кинокритиком Максимом Ершовым 20 октября в Доме кино. Там же, 26 октября, пройдет спецпоказ «Дурного воспитания», а сеанс «Поговори с ней» состоится 3 ноября в кинотеатре «Каро 9 Варшавский экспресс» с участием продюсера Владислава Пастернака.

Также работы Альмодовара покажут в Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Ярославле, Краснодаре и Самаре. Отдельные сеансы с участием кинокритиков в 26 городах России проведет сеть кинотеатров ОККО.

Ознакомиться с полным расписанием можно по ссылке.
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обсуждение >>
№ 3
Ирина Подкашко   16.10.2021 - 11:25
Очень люблю фильмы Альмодовара, с радостью сходила бы на показы, если еще не все места разобрали)) Обычно такое выкупают за минуты читать далее>>
№ 2
Ирина Закинина (Москва)   16.10.2021 - 11:02
А зачем пускать что-то в повторный прокат? Можно же просто пересмотреть))) Никогда не понимала смысл такого. В кино ходят на премьеры, а не на повторы)) читать далее>>
№ 1
Аleks201   15.10.2021 - 21:19
Не один не смотрел, а оценки хорошие. Возможно любителям жанра нравится, как я понял драма в основном. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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персоны
Педро АльмодоварВладислав Пастернак
фильмы
ВозвращениеДурное воспитаниеПоговори с ней

фотографии >>
В повторный прокат выйдут три фильма Педро Альмодовара — «Возвращение», «Дурное воспитание» и «Поговори с ней» фотографии
В повторный прокат выйдут три фильма Педро Альмодовара — «Возвращение», «Дурное воспитание» и «Поговори с ней» фотографии
В повторный прокат выйдут три фильма Педро Альмодовара — «Возвращение», «Дурное воспитание» и «Поговори с ней» фотографии
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