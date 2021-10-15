В повторный прокат выйдут три фильма Педро Альмодовара — «Возвращение», «Дурное воспитание» и «Поговори с ней»

В Москве все три картины будут показаны при участии проекта КАРО.Арт в большом зале киноцентра «Октябрь». Ленты представит и обсудит со зрителями кинокритик Антон Долин. Сеансы состоятся 19 и 25 октября, а также 3 ноября.
В Петербурге «Возвращение» можно будет увидеть и обсудить вместе с кинокритиком Максимом Ершовым 20 октября в Доме кино. Там же, 26 октября, пройдет спецпоказ «Дурного воспитания», а сеанс «Поговори с ней» состоится 3 ноября в кинотеатре «Каро 9 Варшавский экспресс» с участием продюсера Владислава Пастернака.
Также работы Альмодовара покажут в Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Ярославле, Краснодаре и Самаре. Отдельные сеансы с участием кинокритиков в 26 городах России проведет сеть кинотеатров ОККО.
Ознакомиться с полным расписанием можно по ссылке.
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