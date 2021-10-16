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Показы второй части ретроспективы фильмов с участием Бруно Ганца начнутся 22 октября

16 октября
2021 год

Новости кино >>
16 октября 2021
Показы второй части ретроспективы фильмов с участием знаменитого швейцарского актера Бруно Ганца, приуроченной к 80-летию со дня его рождения, начнутся 22 октября в кинозале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи, сообщают организаторы.

Показы второй части ретроспективы фильмов с участием Бруно Ганца начнутся 22 октября
фото: К/ф «Хлеб и тюльпаны»

Легендарный «ангел» вендерсовского «Неба над Берлином», Бруно Ганц за шестьдесят лет своей кинематографической карьеры снялся в картинах таких режиссеров, как Эрик Ромер, Вернер Херцог, Тео Ангелопулос, Ларс фон Триер и Терренс Малик.

Первая часть программы познакомила публику с работами актера в прошедшем столетии. Во второй части «Бруно Ганц: XXI век», состоящей из десяти фильмов, снятых в период с 2000 по 2019 годы, можно будет увидеть артиста в совершенно разных, порой даже противоположных амплуа — в роли Адольфа Гитлера («Бункер»), исландского официанта («Хлеб и тюльпаны»), доктора Фрейда («Мой друг Зигмунд Фрейд») и древнеримского поэта Вергилия («Дом, который построил Джек»).

Закроет ретроспективу 26 ноября последняя работа мастера в кино – фильм «Тайная жизнь». 5 и 9 ноября на показах кинолент «Исчезновение Юлии» и «Еврей должен умереть» будут присутствовать режиссеры Кристоф Шауб и Якоб Бергер, которые расскажут о работе с Бруно Ганцем.

Организаторами показов выступают Посольство Швейцарии в Москве и Государственная Третьяковская галерея при поддержке Гёте-Института в Москве и Swiss Films.
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обсуждение >>
№ 3
Аleks201   16.10.2021 - 15:10
Швеи&#774;цария организует такие показы ради памяти о Бруно Ганце, молодцы. читать далее>>
№ 2
Ирина Подкашко   16.10.2021 - 11:27
Ого, даже не слышала о первой части этого проекта и первых показах! Но проект все равно хороший, одобряю, пусть такие будет побольше читать далее>>
№ 1
Ирина Закинина (Москва)   16.10.2021 - 10:58
Даже не знала, что у Третьековской галереи есть кинозал)) Очень прикольно, что можно не только сходить на картины полюбоваться, но и в кино зайти)) а особенно посмотреть такие прекрасные картины читать далее>>
Всего сообщений: 3
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