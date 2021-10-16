Показы второй части ретроспективы фильмов с участием Бруно Ганца начнутся 22 октября

Показы второй части ретроспективы фильмов с участием знаменитого швейцарского актера Бруно Ганца, приуроченной к 80-летию со дня его рождения, начнутся 22 октября в кинозале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи, сообщают организаторы.
Первая часть программы познакомила публику с работами актера в прошедшем столетии. Во второй части «Бруно Ганц: XXI век», состоящей из десяти фильмов, снятых в период с 2000 по 2019 годы, можно будет увидеть артиста в совершенно разных, порой даже противоположных амплуа — в роли Адольфа Гитлера («Бункер»), исландского официанта («Хлеб и тюльпаны»), доктора Фрейда («Мой друг Зигмунд Фрейд») и древнеримского поэта Вергилия («Дом, который построил Джек»).
Закроет ретроспективу 26 ноября последняя работа мастера в кино – фильм «Тайная жизнь». 5 и 9 ноября на показах кинолент «Исчезновение Юлии» и «Еврей должен умереть» будут присутствовать режиссеры Кристоф Шауб и Якоб Бергер, которые расскажут о работе с Бруно Ганцем.
Организаторами показов выступают Посольство Швейцарии в Москве и Государственная Третьяковская галерея при поддержке Гёте-Института в Москве и Swiss Films.
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