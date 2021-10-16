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Появились подробности о новом проекте Дэвида Финчера для Netflix

16 октября
2021 год

Новости кино >>
16 октября 2021
Появились подробности о новом проекте Дэвида Финчера для Netflix. Режиссер «Бойцовского клуба» и «Манка» выступит исполнительным продюсером серии документальных видеоэссе Voir (с французского — «Видеть»), посвященных кинематографу.

Появились подробности о новом проекте Дэвида Финчера для Netflix
фото: imdb.com

Продолжительность каждого эпизода составит от 10 до 30 минут. Американский сценарист Дрю МакУини, работавший над проектом с 2017 года, отметил: «Мы не пытаемся вам ничего продать и не берем интервью у создателей новых фильмов Marvel. Каждый из нас воплощал совершенно разные идеи, рассказывая о том, что интригует, расстраивает или имеет отношение к нашей связи с миром кино». Также в создании документального альманаха принимал участие режиссер Дэвид ПрайорПустой человек»).

Премьера Voir состоится на фестивале Американского института киноискусства, который пройдет с 10 по 14 ноября. Дата релиза на Netflix будет объявлена позднее.
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№ 1
Чапалино   16.10.2021 - 19:53
Финчер это Семь, Игра, Бойцовский клуб, Зодиак и Загадочная история Бенджамина Баттона, эти фильмы запомнятся навсегда, а сериалы или документальное кино он разве снимал, сейчас запрос на такой формат? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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