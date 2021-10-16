Появились подробности о новом проекте Дэвида Финчера для Netflix

Продолжительность каждого эпизода составит от 10 до 30 минут. Американский сценарист Дрю МакУини, работавший над проектом с 2017 года, отметил: «Мы не пытаемся вам ничего продать и не берем интервью у создателей новых фильмов Marvel. Каждый из нас воплощал совершенно разные идеи, рассказывая о том, что интригует, расстраивает или имеет отношение к нашей связи с миром кино». Также в создании документального альманаха принимал участие режиссер Дэвид Прайор («Пустой человек»).
Премьера Voir состоится на фестивале Американского института киноискусства, который пройдет с 10 по 14 ноября. Дата релиза на Netflix будет объявлена позднее.
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