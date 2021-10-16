Моника Беллуччи и Тони Коллетт сыграют в комедии о мафиозной империи

анонс

Это серия документальных видеоэссе, посвященных кинематографу

Появились подробности о новом проекте Дэвида Финчера для Netflix

О Уолте Диснее и строительстве Диснейленда снимут фильм

16 октября

Показы второй части ретроспективы фильмов с участием Бруно Ганца начнутся 22 октября

В программе — «Бункер», «Дом, который построил Джек» и «Тайная жизнь»