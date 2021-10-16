Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Моника Беллуччи и Тони Коллетт сыграют в комедии о мафиозной империи

16 октября
2021 год

Новости кино >>
16 октября 2021
Моника Беллуччи сыграет в комедии Mafia Mamma. Ее снимет режиссер первой части «Сумерек» Кэтрин Хардвик, сообщает Deadline.

Моника Беллуччи и Тони Коллетт сыграют в комедии о мафиозной империи
фото: Getty Images

В центре сюжета окажется американка из пригорода, которая унаследовала мафиозную империю деда. Став главой семейного бизнеса, женщина бросает вызов как ожиданиям окружающих, так и своим собственным.

Компанию Беллуччи составят Тони Коллетт, известная по фильмам «Достать ножи» и «Шестое чувство», и американский актер и комик Роб Хюбель. За сценарий отвечали Дебби Джун и Майкл Фельдман.

Съемки должны стартовать весной 2022 года в Италии.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Моника БеллуччиТони КоллеттКэтрин Хардвик
фильмы
Сумерки

анонс

Скорбим

Владислав Ширченко
14 октября ушёл из жизни актёр Владислав Ширченко.
Бэла Руденко
14 октября ушла из жизни оперная певица Бэла Руденко.
Валерий Долженков
13 октября ушёл из жизни актёр Валерий Долженков.
Сергей Лупильцев
12 октября ушёл из жизни актёр Сергей Лупильцев.

День рождения >>

Андрей Аверков
Олег Алмазов
Наталья Батрак
Марина Вайнбранд
Андрейс Жагарс
Софья Игнатова
Геннадий Казачков
Александр Парра
Станислав Эрклиевский
Линда Дарнелл
Ирина Демик
Мариюс Коллуччи
Анджела Лэнсбери
Келли Мартин
Тим Роббинс
Коринна Харфаух
все родившиеся 16 октября >>

Афиша кино >>

Возвращение
детектив, комедия, криминальный фильм, приключения
Испания, 2006
По соседству
комедия, нуар (черный фильм)
Германия, 2021
Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, 2021
Неисправимый Рон
детский фильм, комедия, семейное кино
Великобритания, США, 2020
Хороший, плохой, коп
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Хэллоуин убивает
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Дракулов
комедия, мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
Утраченные иллюзии
драма, исторический фильм
Бельгия, Франция, 2021
Учёности плоды
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2021
Эвакуация
драма, комедия
США, 2021
Божий человек
биография, драма
Греция, 2021
Медея
драма, эротика
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен