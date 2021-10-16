Моника Беллуччи и Тони Коллетт сыграют в комедии о мафиозной империи

Моника Беллуччи
сыграет в комедии Mafia Mamma. Ее снимет режиссер первой части «Сумерек
» Кэтрин Хардвик
, сообщает Deadline
.
фото: Getty Images
В центре сюжета окажется американка из пригорода, которая унаследовала мафиозную империю деда. Став главой семейного бизнеса, женщина бросает вызов как ожиданиям окружающих, так и своим собственным.
Компанию Беллуччи составят Тони Коллетт
, известная по фильмам «Достать ножи
» и «Шестое чувство
», и американский актер и комик Роб Хюбель
. За сценарий отвечали Дебби Джун и Майкл Фельдман.
Съемки должны стартовать весной 2022 года в Италии.
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